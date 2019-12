Lunedì 30 dicembre, su Canale 5, andrà in onda un nuovo ed emozionante episodio de Il Segreto, nel quale i fan vedranno l'epilogo della caduta nel dirupo di Antolina. Dopo la colluttazione con Isaac, l'ex ancella avrà la peggio, scivolando in un precipizio e perdendo la vita. Matias, presente al fatto, tornato in paese, comunicherà la morte della Ramos, mentre a 'la Habana' continueranno gli screzi tra Maria e l'infermiera Dori Vilches.

La soap iberica andrà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset per tutta la settimana di Capodanno, ad eccezione di mercoledì 1° gennaio.

Anticipazioni Il segreto: Matias racconta come è morta Antolina

Continuano le emozioni e i colpi di scena nella soap Il segreto che, nella puntata di questo lunedì 30 dicembre, vedrà l'evolversi della vicenda che vede protagonisti Isaac ed Antolina. Come noto, la Ramos ha dato appuntamento al marito in un luogo isolato, al solo scopo di ucciderlo, salvo poi avere la peggio cadendo accidentalmente in un dirupo.

Stando alle anticipazioni, si verrà a sapere che Antolina, a seguito della rovinosa caduta, perderà la vita, proprio sotto gli occhi terrorizzati del Guerrero.

Matias, testimone di quanto accaduto, tornerà in paese, raccontando a Marcela, Elsa e Consuelo la tragica fine di Antolina.

A seguito di tali eventi, i fan della soap iberica, diranno quindi addio alla brava attrice Maria Lima, che ha dato il volto alla perfida biondina.

Puntata del 30 dicembre: Maria e Dori ai ferri corti

Mentre si diffonderà la notizia del decesso della Ramos, alla Villa gli animi saranno sempre più accesi, con donna Francisca decisa a recarsi a Belmonte per indagare sul Esteban Fraile, ritenuto da Irene il responsabile della morte di Adela. La Montenegro nutrirà seri dubbi sulla colpevolezza dell'uomo e vorrà vederci chiaro, contando sull'aiuto del fidato Mauricio. Nervi tesi anche a 'La Habana' dove, tra Dori e Maria, le cose sembreranno peggiorare sempre più. La Castaneda mal sopporterà l'atteggiamento dispotico dell'infermiera, la quale continuerà a sottoporla a degli esercizi estenuanti.

Maria, allo stremo delle forze, non vorrà più sottostare agli ordini della Vilches, tanto da indurre quest'ultima a pensare di licenziarsi.

In attesa di ulteriori sviluppi sulle vicenda legate alla morte di Antolina, non resta che seguire l'appuntamento di lunedì 30 dicembre su Canale 5, a partire dalle ore 16:10 circa.

Per tutti gli appassionati della telenovela ideata da Aurora Guerra, si ricorda che, sul sito Mediaset Play, sono disponibili le puntate già trasmesse, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.