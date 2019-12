La soap opera di Beautiful continua a regalare emozioni ai telespettatori, grazie ai suoi innumerevoli colpi di scena. Gli spoiler delle puntate in onda dal 9 al 13 dicembre negli Usa, rivelano che Liam Spencer e Steffy decideranno di unire le forze per smascherare Thomas dopo un incontro con Zoe Buckingham. Hope Logan, invece, inizierà a collaborare con l'ex marito ad una nuova collezione di moda, destando lo stupore dell'attuale fidanzato.

Beautiful: Liam e Steffy in disaccordo su Thomas

Nuovi avvenimenti terranno alta l'attenzione degli amanti delle vicende ambientate alla Forrester Creations.

Le anticipazioni di Beautiful, in onda da lunedì 9 a venerdì 13 dicembre 2019 sulla Cbs, rivelano che Liam (Scott Clifton) confesserà a Thomas che Hope (Annika Noelle) ha deciso di fare la mamma a tempo pieno, tanto da aver intenzione di lasciare l'azienda di moda. Una confessione, che non piacerà affatto al Forrester, il quale deciderà di far cambiare all'ex moglie: in particolare, le chiederà di collaborare insieme ad una nuova collezione.

Allo stesso tempo, lo Spencer si scontrerà con Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) a causa di suo fratello.

La Forrester, infatti, rivelerà che Thomas merita una seconda possibilità. Dell'opposto parere sarà il padre di Kelly, il quale sentenzierà di non credere affatto alla sua redenzione, tanto da reputarlo una persona cattiva.

Zoe torna, Hope e il Forrester collaborano ad una collezione

Le trame di Beautiful in onda da oggi 9 dicembre in America, rivelano che i telespettatori della Cbs assisteranno al ritorno dell'attrice Kiara Barnes nella soap opera. Nel dettaglio, Zoe domanderà a Thomas, se prova ancora dei sentimenti per Hope dopo aver avuto con lui un breve flirt.

I genitori di Kelly, invece, decideranno di allearsi per capire le vere intenzione di Thomas (Matthew Atkinson). In particolare, si recheranno a casa di Vinny per avere delle informazioni sul figlio di Ridge. Peccato che ci sia la Buckingham ad attendere Steffy e Liam. In questo frangente, la figlia di Reese comincerà a fare delle pesanti rivelazioni sul ragazzo.

Hope, invece, lascerà senza parole lo Spencer quando gli rivelerà di aver deciso di tornare a lavorare alla Forrester Creations per preparare una nuova linea di moda insieme a Thomas.

Qui, l'uomo dimostrerà di essere molto preoccupato per le sorti della Logan, che continuerà a credere nella buona fede dell'ex marito. Possiamo svelare che nel corso delle puntate di prossima settimana (16-20 dicembre), la figlia di Brooke apparirà molto gelosa quando scoprirà che il padre di Douglas ha organizzato una cena galante con una nuova pretendente. In attesa di scoprire cosa ci riserverà questa nuova story-line, si ricorda che questi appuntamenti andranno in onda tra un anno su Canale 5 a causa della differenza di messa in onda tra Italia e America.