Continuano ad appassionare il pubblico le travolgenti avventure della serie televisiva Il Paradiso delle signore Daily 2. Nell’episodio che andrà in onda su Rai Uno il 16 dicembre 2019, Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini) scatenerà la furia di Salvatore Amato (Emanuel Caserio). Quest’ultimo infastidito dal fatto che il migliore amico di Riccardo Guarnieri stia continuando a fare la corte alla sua fidanzata Gabriella Rossi (Ilaria Rossi), perderà le staffe. Il fratello di Tina e Antonio in preda alla gelosia finirà per discutere animatamente con la talentuosa stilista del magazzino più lussuoso di Milano.

Anche se il figlio di Agnese e la coinquilina di Roberta e Angela faranno pace, purtroppo non sarà difficile intuire che il rapporto della coppia non sarà più lo stesso di prima.

Roberta smaschera Marcello, mentre Riccardo e Ludovica ritornano da Cortina

Le anticipazioni della quarantaseiesima puntata in programmazione sulla rete ammiraglia Rai lunedì 16 dicembre 2019, svelano che Roberta verrà a conoscenza del fatto che Marcello ha giocato al totocalcio in modo illecito. Nonostante ciò, la fidanzata di Federico non metterà al corrente Gabriella e Angela dei mezzi strategici usati dal giovane Barbieri.

Intanto Silvia non sarà del tutto sincera con il marito, visto che ancora furiosa per il ritorno della rivale Clelia, non metterà al corrente Luciano della telefonata effettuata qualche giorno prima in ufficio. Poco dopo la signora Cattaneo, stufa di mentire, si recherà al grande magazzino e farà sapere al ragioniere di aver chiamato dalla pensione della Calligaris. Nel contempo Angela, mentre si troverà al circolo, vedrà Riccardo e Ludovica insieme dopo aver passato un weekend all’insegna del romanticismo a Cortina.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Anticipazioni Tv TV Soap

Flavia crede che Umberto sia cotto di lei, Gabriella e Salvatore litigano

In seguito Umberto continuerà ad avere due relazioni amorose, quella con Flavia per poter mettere le mani sul patrimonio della ricca ereditiera, mentre l'altra con la cognata Adelaide. La messinscena del Guarnieri Senior sembrerà funzionare, dal momento che la Brancia di Montalto inizierà a credere che l’uomo si sia preso una cotta per lei. Cosimo, deciso a far breccia nel cuore di Gabriella, la farà litigare con il fidanzato Salvatore a causa delle sue continue avance.

Quest’ultimo e la stilista del paradiso per fortuna si riconcilieranno, ma si allontaneranno sempre di più, dato che daranno l’impressione di non essere complici come ai vecchi tempi. Il giovane Amato non riuscirà a controllare la sua gelosia, soprattutto quando verrà a sapere che il Bergamini per far colpo sulla sua amata è addirittura disposto a finanziare l’acquisto della caffetteria.