Giovedì 23 gennaio, sulla ABC, andrà in onda il tanto atteso crossover tra Grey's Anatomy e Station 19. I due telefilm targati Shonda Rhimes torneranno sui teleschermi americani con uno speciale di due ore che affronterà, in tutta pienezza, gli eventi anticipati nel disastroso finale invernale del Medical-Drama. A meno di un mese da quella data, i canali social dei due telefilm hanno rilasciato un breve video che mostra le prime immagini della 16x10 di Grey's Anatomy e della 3x01 del suo spinoff.

Il promo, eccezionalmente raccontato dai diretti protagonisti, anticipa l'arrivo di una vera e propria catastrofe che coinvolgerà tutti i personaggi dell'universo Shondaland. Sono, in particolare, le dichiarazioni di Jesse Williams (Jackson Avery) a preannunciare un doppio episodio che lascerà il pubblico con il fiato sospeso. Ecco le parole dell'attore: "Lo speciale di due ore sarà spaventoso all'inverosimile, davvero!"

Jackson Avery, Ben Warren e Pruitt Herrera in pericolo

Come anticipato da Jake Borelli in una recente intervista, tutti i personaggi presenti nel bar al momento dello schianto non saranno al sicuro.

L'ultimo promo rilasciato dalla ABC conferma quanto detto dall'interprete di Levi Schmitt e aggiunge qualche particolare in più. Il breve video mostra infatti l'intervento dei membri della stazione 19, immediatamente accorsi sul luogo dell'incidente per soccorrere gli amici intrappolati. Andy Herrera e la sua squadra faranno, infatti, di tutto per creare un varco nel bar e permettere così ai feriti di ricevere le cure necessarie. Niente, tuttavia, andrà come previsto e come anticipa Barrett Doss, i personaggi coinvolti "dovranno usare tutte le loro abilità per risolvere questa difficile situazione".

Le immagini promozionali chiariscono, infatti, che l'intervento dei vigili del fuoco causerà il crollo del muro portante del bar che cadrà rovinosamente su Jackson Avery, Ben Warren e Pruitt Herrera.

Grey's Anatomy e Station 19, Jaina Lee Ortiz: 'Vedremo molti più crossover'

Sebbene le conseguenze di quanto avverrà nello speciale di due ore rimangono, ad oggi, un mistero i protagonisti dei due show hanno assicurato una stagione all'insegna del pathos e dell'adrenalina. Come se non bastasse l'interprete della dottoressa Miranda Bailey ha posto l'accento sulla sempre più evidente connessione tra la trama di Grey's Anatomy e quella di Station 19.

Un progetto confermato anche dalla protagonista dello spinoff, Jaina Lee Ortiz, che ha così commentato l'imminente debutto:

"La cosa bella della terza stagione consiste nel fatto che vedremo molti più crossover rispetto al passato. Sarà un'edizione stupefacente."Chiudiamo con il promo esteso del decimo episodio della sedicesima stagione di Grey's Anatomy".