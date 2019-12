Moltissimi colpi di scena attendono i fan di Beautiful anche nella nuova settimana di programmazione che va da domenica 8 a sabato 14 dicembre. Su Canale 5, nel consueto orario delle 13:40, i telespettatori assisteranno infatti, ad alcuni drammatici eventi e che interesseranno in particolare Liam e Hope, i quali verranno a sapere che la loro piccola Beth è morta. Il dottor Reese comunicherà loro che, la piccola è deceduta a causa di complicanze avvenute nel corso del parto, gettandoli nella disperazione.

Brooke e Ridge, ignari dell'accaduto, riusciranno a raggiungere l'ospedale di Catalina dove verranno informati della tragedia proprio dal padre di Zoe, il quale nel frattempo sarà minacciato dagli strozzini.

Beautiful puntate 8-14 dicembre: Beth è nata morta

Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate della soap americana e che andranno in onda nel corso della prossima settimana riservano non pochi colpi di scena. Una terribile notizia sconvolgerà Liam e Hope i quali dovranno far fronte alla morte della piccola Beth.

La bambina, venuta alla luce nella clinica di Catalina, non ce l'ha fatta e, stando a quanto dichiarato dal dottor Reese, la piccola è morta subito dopo la nascita, a causa di alcune complicanze sopraggiunte durante il parto. Come ricordiamo, Hope aveva perso conoscenza proprio durante il travaglio e ciò che è accaduto alla bimba, sconvolgerà non solo la giovane figlia di Brooke ma anche il marito Liam.

Spoiler al 14 dicembre: la disperazione di Liam e Hope per la morte di Beth

Secondo quanto riportano gli spoiler, il dottor Reese, non solo si troverà a dover gestire quanto accaduto alla piccola Beth, ma si troverà a dover far fronte anche alle continue richieste da parte degli strozzini, i quali lo minacceranno di far del male alla figlia Zoe se l'uomo non pagherà i suoi debiti.

Il medico sembrerà molto preoccupato per l'incolumità della figlia, mentre si ritroverà a dover spiegare a Brooke e Ridge quanto accaduto durante il parto di Hope. La Logan e il marito infatti riusciranno a raggiungere la clinica di Catalina, ancora ignari della tragedia avvenuta e sarà proprio il padre di Zoe a raccontare loro come la piccola Beth non sia sopravvissuta al parto. Mentre tutti cercheranno di stare vicino a Hope e Liam in questo delicato momento, i due ripenseranno con nostalgia alla loro piccola figlia.

Questo e molto altro nelle nuove puntate di Beautiful che andranno in onda nei prossimi giorni su Canale 5, nel consueto orario.