A quasi un anno di distanza rispetto alle puntate americane di Beautiful, anche in Italia arriverà il momento di assistere al parto di Hope e alla conseguente tragedia che la colpirà. Le anticipazioni relative al periodo compreso dall'8 al 14 dicembre segnalano, infatti, che la Logan darà alla luce la piccola Beth a Catalina, isola nella quale si era recata per trascorrere una breve vacanza con Liam. Quando però lo Spencer arriverà in clinica, sarà troppo tardi ed apprenderà la peggiore notizia possibile: la piccola è morta.

La coppia verrà raggiunta poco dopo anche da Brooke e Ridge che saranno a loro volta informati della tragedia. Nel frattempo, Reese dovrà cercare di rimediare alle pressioni del suo ricattatore che minaccerà di fare del male a Zoe.

Anticipazioni 8-14 dicembre: Hope scopre che Beth è morta

Secondo le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate in onda dall'8 al 14 dicembre, Brooke, Bill e Ridge cercheranno di raggiungere in gran fretta l'isola di Catalina ma verranno bloccati dalla tempesta che posticiperà la loro partenza.

I rischi corsi da Liam, invece, gli permetteranno di arrivare in clinica anche se purtroppo il parto sarà già avvenuto. Sarà lui il primo ad essere informato della terribile notizia riguardante Beth: la bambina è deceduta a causa di alcune inattese complicazioni. Anche Hope scoprirà l'accaduto e non potrà fare altro che piangere e disperarsi per avere visto infranto, per la seconda volta, il sogno di diventare mamma. Il medico le darà comunque la possibilità di stringere tra le proprie braccia il corpicino senza vita della bambina.

Poco dopo, Brooke e Ridge arriveranno a Catalina pensando che tutto sia andato per il meglio: la notizia della tragedia verrà poi condivisa anche con loro.

Reese continua ad essere ricattato

Proseguendo con le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate della prossima settimana, Brooke e Ridge tenteranno di scoprire le dinamiche che hanno portato alla morte di Beth. I medici da loro interrogati spiegheranno che sono sopraggiunte delle complicazioni inaspettate durante il parto. Ma il comportamento del dottor Reese Buckingham apparirà subito evidente.

L'uomo darà l'impressione di sentirsi in colpa per quanto successo e per le sofferenze causate a Hope e Liam. Allo stesso tempo, però, si troverà costretto a rispondere alla telefonata di un uomo che lo minaccerà di fare del male a Zoe. Si scoprirà, infatti, che tale malvivente gli ha prestato dei soldi che Reese non è mai riuscito a restituire. Quest'ultimo sarà in pena per la vita della figlia, ma non potrà confidarsi con nessuno.