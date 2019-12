Il cast della quarta edizione Vip del Grande Fratello, inizia a prendere forma: dopo che la rivista "Chi" ha ufficializzato la partecipazione di Rita Rusic al reality, alcuni siti d'informazione hanno rilanciato, riportando la notizia della candidatura di due donne molto chiacchierate. Secondo "Tvlog" e "Dagospia", ad entrare nella Casa più spiata d'Italia il prossimo 7 gennaio, dovrebbero essere sia Loredana Lecciso che Barbara Alberti.

Le ultime indiscrezioni sul cast del GF Vip

A poco meno di due mesi dal debutto su Canale 5 del Grande Fratello Vip, gli addetti ai lavori hanno cominciato a rendere pubblico il cast che hanno messo su per provare a risollevare le sorti e gli ascolti del format.

Se il settimanale "Chi" ha confermato la presenza nella Casa di Rita Rusic, regista ed ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, alcuni blog hanno anticipato la possibile partecipazione al reality di due personaggi molto diversi ma ugualmente interessanti.

Dagospia, per esempio, ha informato i suoi lettori che a varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà il prossimo 7 gennaio (data della messa in onda della prima puntata del programma condotto da Alfonso Signorini), potrebbe essere una scrittrice nota per i suoi commenti pungenti anche in televisione: Barbara Alberti.

Secondo Tvblog, invece, sarebbe vicinissima la firma sul contratto che la legherà al GF Vip di Loredana Lecciso: l'ex compagna di Al Bano Carrisi, dunque, avrebbe accettato di prendere parte alla trasmissione Mediaset a tanti anni di distanza dall'esperienza a "La fattoria".

Gli altri probabili concorrenti famosi

L'unica ad essere certa, ad oggi, di partecipare al Grande Fratello Vip 4, è Rita Rusic: le altre che in queste ore sono state accostate al cast del reality, non sono ancora state confermate dagli addetti ai lavori.

Sono molti, però, i personaggi famosi che sarebbero candidati ad un posto nella Casa più spiata d'Italia, come: l'attrice Hoara Borselli, l'ex "star" di film a luci rosse Cicciolina, i presentatori Michele Cucuzza e Adriana Volpe, la showgirl Paola Di Benedetto (nota anche per la relazione con il cantante Federico Rossi, del duo Benji&Fede), l'influencer Clizia Incorvaia (ex moglie di Francesco Sarcina), l'attrice spagnola Megan Montaner, la soubrette Antonella Elia e gli ex tronisti di Uomini e Donne Lorenzo Riccardi e Mariano Catanzaro.

L'elenco degli inquilini della quarta edizione Vip del GF, molto probabilmente sarà svelato poco alla volta da Alfonso Signorini tramite il settimanale di Gossip che dirige: d'altronde, mancano circa due mesi al ritorno in Tv del programma che negli anni scorsi ha ottenuto ottimi risultati.