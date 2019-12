Giovedì 5 dicembre, dalle ore 21:15 su Sky Uno, andrà in onda una nuova puntata di X Factor. La tredicesima edizione del talent è ormai prossima alla conclusione: la puntata, infatti, vedrà in scena la semifinale. Dopo le eliminazioni di Nicola Cavallaro e Giordana Petralia, avvenute la scorsa settimana, i concorrenti sono rimasti solo in cinque. Uno tra questi verrà eliminato nel corso della puntata, che vedrà la partecipazione speciale di Tiziano Ferro.

Tiziano Ferro sarà l'ospite della semifinale

L'ospite della semifinale di X Factor sarà Tiziano Ferro.

Ad annunciarlo è stato il conduttore Alessandro Cattelan nel corso della scorsa puntata. Il cantante di Latina presenterà al pubblico il suo settimo album in studio intitolato "Accetto Miracoli", uscito lo scorso 22 novembre. In poco più di una settimana il suo nuovo lavoro è stato già certificato come disco d'oro, debuttando al primo posto della classifica Fimi. Da venerdì scorso, 29 novembre, Tiziano è nelle radio con il singolo "In mezzo a questo inverno", canzone dedicata a sua nonna Margherita.

Il cantante partirà nel 2020 con un tour negli stadi, con il quale girerà l'Italia (tra i concerti previsti ci sono due date a Milano, stadio San Siro, una all'Olimpico di Roma e al San Paolo di Napoli).

X Factor, le assegnazioni

Nel corso della semifinale di X Factor si svolgeranno, come di consuetudine, due manche. Nella prima i cantanti si esibiranno con le canzoni che gli sono state assegnate dei loro rispettivi giudici. Nella seconda, invece, saranno i concorrenti in gara a scegliere con quale pezzo esibirsi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv X Factor

Per quanto riguarda la categoria dei Gruppi (l'unica che può contare ancora su due concorrenti), Samuel ha assegnato alla Sierra il singolo "Underworld" di Born Slippy, mentre per la seconda manche il duo ha scelto "Ni bel ni mal" di Bad Bunny. Per i Booda, invece, l'ex cantante dei Subsonica ha scelto "Dibby Dibby Sound" di Dj Fresh, mentre il gruppo ha optato per "Level Up" di Ciara.

Per quanto riguarda la categoria degli Under Uomini, Malika Ayane ha scelto per Davide "Toxic" di Britney Spears, mentre il concorrente, per la seconda manche, ha selezionato "Uptown Funk" di Bruno Mars e Mark Ronson.

Per quanto riguarda la categoria degli Over, Mara Maionchi ha scelto per Eugenio il singolo di Niccolò Fabi "È una buona idea". Per la seconda manche il cantante, invece, porterà sul palco "Nessuno vuole essere Robin" di Cesare Cremonini. Infine, per la categoria delle Under Donne di Sfera Ebbasta, Sofia dovrà cantare nella prima manche "Human Nature" di Michael Jackson e nella seconda "Love of my life" dei Queen. La semifinale di X Factor sarà visibile anche in diretta streaming su Sky Go e Now Tv.