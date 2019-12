Le anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate in onda dall'8 al 13 dicembre si concentrano sulle conseguenze del decesso di Adela, avvenuto in circostanze non troppo chiare. Le conseguenze del decesso della maestra continueranno ad essere motivo di attrito tra Carmelo e Donna Francisca, coinvolgendo inevitabilmente anche gli altri membri delle rispettive famiglie. Leal, infatti, arriverà a sparare un colpo d'arma da fuoco contro la Montenegro e solo l'intervento di Mauricio eviterà il peggio, causando il ferimento del capomastro.

Preoccupato per l'inasprirsi delle ostilità, Raimundo deciderà di correre ai ripari chiedendo la collaborazione di Irene per aiutarlo a scoprire la verità. Nelle prossime puntate si parlerà anche della stranezza di Lola che risulterà sfuggente agli occhi di Prudencio.

Il Segreto anticipazioni al 13 dicembre: Lola alle prese con i ricatti di Francisca

Le succose anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate delle prossima settimana si aprono con il costante miglioramento della Laguna che potrà lasciare l'ospedale, facendo ritorno a casa, accolta dall'affetto dei suoi cari.

E in attesa di scoprire se davvero sarà guarita, le novità delle trame dall'8 al 13 novembre si concentreranno anche su altri abitanti di Puente Viejo. Sempre più coinvolto sentimentalmente dalla bella e dolce Lola, Prudencio noterà il comportamento schivo della ragazza e non riuscirà ad ottenere da lei una spiegazione plausibile. Dal canto suo, lei avrà il suo bel da fare per affrontare i ricatti di Donna Francisca e a nascondere all'amato il suo doppio gioco con la matrona. Difficilmente, infatti, il loro rapporto potrà sopravvivere a tale scoperta.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Gossip

Trame Il Segreto: Mauricio resta ferito

La morte di Adela continuerà ad essere oggetto di rabbia e desiderio di vendetta in Carmelo. Le anticipazioni de Il Segreto fino al 13 dicembre rivelano, infatti, che Leal sarà convinto che l'incidente sia stato causato da Donna Francisca e sparerà contro di lei. Sarà Mauricio ad intervenire, facendo scudo con il suo corpo e risultando gravemente ferito. L'accaduto sarà motivo di grande apprensione alla villa. Temendo che la vita dei figli possa essere in pericolo, Maria deciderà di mandarli per qualche tempo in collegio.

Raimundo, invece, correrà ai ripari prendendo contatti con Irene. Sarà a lei che chiederà di aiutarlo nelle indagini per smascherare il vero colpevole dei recenti eventi tragici accaduti in paese. E l'ex locandiere non ci metterà molto a rivolgere la sua attenzione verso Fernando Mesia, l'unico ad essere riuscito ad ottenere dei vantaggi sia dalla morte di Maria Elena che da quella di Adela.