Sabato 14 dicembre a Verissimo verrà trasmessa l'intervista di Pacifico Settembre, in arte Pago. Nel programma condotto da Silvia Toffanin, l'artista parlerà del rapporto attuale con Serena Enardu e di un momento delicato attraversato dalla sua famiglia.

Per chi non avesse seguito la vicenda, la coppia ha decretato la rottura definitiva durante la partecipazione a Temptation Island Vip. La Enardu fin da subito si è avvicinata pericolosamente al suo tentatore, Alessandro Graziani. Tuttavia l'addio tra i due sembra essere scaturito da una crisi che andava avanti da molto tempo.

La stessa Serena, in una recente intervista per il settimanale Chi, ha amesso di essere in cura da uno psicologo per superare questo momento di difficoltà. Poi ha aggiunto: "Dopo sei anni con Pago doveva finire".

Pago: 'Un sentimento così forte non può svanire'

Pago ha dunque confermato a Silvia Toffanin di provare ancora un forte sentimento verso la sua ex compagna. "Io sono ancora innamorato di Serena": l'artista ha evidenziato alla conduttrice di non vergognarsi affatto del suo amore, poiché convinto che un sentimento non può svanire dall'oggi al domani.

A Verissimo, nella puntata che andrà il onda il 14 dicembre, il cantautore ripercorrerà alcuni momenti salienti trascorsi all'interno di Temptation Island Vip. Secondo Pacifico, le cose stavano andando nella giusta direzione ma purtroppo, Serena non la pensava allo stesso modo. Inoltre, il giovane ha ammesso che dopo la grande batosta amorosa ricevuta, adesso intende solo riprendere in mano la sua vita.

Proprio per questo motivo che avrebbe scelto di partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Come riferito da Davide Di Maggio, Pago avrebbe ceduto al corteggiamento di Alfonso Signorini anche se ancora non è ufficiale.

'Mio padre venne arrestato quando avevo 13 anni'

Archiviato il capitolo sentimentale, i telespettatori di Verissimo potranno assistere ad una confessione inedita da parte di Pago a Silvia Toffanin.

L'artista racconterà che la sua infanzia è stata molto bella, ma non sono mancati dei problemi in famiglia: "Quando avevo 13 anni mio padre fu arrestato, lasciandoci in balia del nulla". Pacifico riferirà che quello per la sua famiglia fu un momento davvero delicato, visto che il padre per un periodo risultò anche latitante.

Per quanto riguarda la vita privata di Pacifico Settembre, il diretto interessato ha raccontato alla padrona di casa di aver sofferto molto. Prima viveva a Parigi e faceva l'artista da strada, poi un giorno si è innamorato di Milano. La vita del cantautore è stata sempre caratterizzata da alti e bassi, ma proprio nei momenti 'no' che Pago si è rimboccato le maniche.