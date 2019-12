Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la soap opera americana trasmessa da lunedì al sabato sulle reti Mediaset. Gli spoiler delle prossime puntate italiane in programma su Canale 5, si soffermano su Wyatt Spencer. In particolare, il fratello di Liam chiederà al padre Bill un grande favore. Il ragazzo, infatti, pretenderà che il magnate aiuti la sua fidanzata, Sally, a far risorgere la Spectra Fashions dalle ceneri.

Beautiful: Bill aiuta Wyatt a riaprire la Spectra Fashions

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate trasmesse probabilmente ad inizio 2020 su Canale 5, si soffermano su Wyatt e Sally, una delle coppie più amate dagli affezionati della soap opera.

Nel dettaglio, il duo deciderà di riaprire la Spectra Fashions. Tutto inizierà esattamente quando Bill (Don Diamont) avrà intenzione di sanare le incomprensioni con i figli dopo essere finito in coma in seguito ad una caduta dal balcone. Se con Liam (Scott Clifton) i rapporti risulteranno al quanto tesi a causa della recente perdita della figlia Beth e la conseguente depressione di Hope Logan (Annika Noelle), Wyatt organizzerà un modo per riappacificare suo padre e Sally.

Questi ultimi erano stati protagonisti di una dura battaglia in passato.

Lo Spencer, infatti, aveva rischiato che la Spectra e Liam morissero, quando aveva dato l'ordine di demolire l'edificio della Spectra Fashions. Di conseguenza, i rapporti tra i due personaggi si erano deteriorati sempre di più fino ad adesso.

Wyatt, infatti, pretenderà che il padre faccia un passo avanti verso la sua compagna. In pratica, pretenderà che l'ex marito di Katie Logan (Heather Tom) finanzi la riapertura della Spectra Fashions dopo averle stretto la mano in segno di pace. Il magnate, all'inizio, rifiuterà di aiutare la nemica, ribadendo di non essere intenzionato ad entrare nel campo della moda, visto che lavora in un altro settore. Peccato il giovane Spencer dia un ultimatum al genitore, il quale sarà costretto a cedere alle imposizioni di quest'ultimo.

Lo Spencer e Sally lasciano la Forrester Creations

Le trame di Beautiful in onda probabilmente da gennaio su Canale 5, rivelano lo Spencer e la Spectra daranno le dimissioni dalla Forrester Creations. In particolare, Eric e Quinn (Rena Sofer) si dimostreranno molto dispiaciuti dalla loro decisione. A tal proposito, la Fuller temerà che l'azione di Bill nasconda un secondo fine, sebbene abbia capito che Wyatt abbia bisogno di suo padre. Per questo motivo, la moglie del Forrester accetterà la scelta del figlio e di Sally (Courtney Hope). Infine si dichiarerà pronta a concedere una nuova opportunità anche al magnate. In attesa di vedere questi accadimenti in Tv, si precisa che lo sceneggiato tornerà in onda da martedì 7 gennaio 2019 sul canale del Biscione.