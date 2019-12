Fedez pseudonimo di Federico Leonardo Lucia, questa sera sarà ospite della prima puntata stagionale de ''La Confessione'' in onda sul canale Nove. Il rapper milanese ha dichiarato di essere venuto a conoscenza di una verità sconvolgente, dopo aver effettuato alcuni accertamenti clinici.

Nel programma di Peter Gomez, il marito di Chiara Ferragni inizia così il suo racconto: "Ho fatto degli esami, ho un rischio sclerosi multipla". Nello specifico l'artista ha spiegato che durante una normale risonanza magnetica le è stata individuata nella testa una demielizzazione.

La presenza di questa cicatrice bianca, in futuro potrebbe portare alla sclerosi: questo non significa affatto che il ragazzo abbia la vita compromessa, ma in un lontano avvenire sarebbe a rischio.

La confessione a cuore aperto di Fedez è stata riportata dal sito de Il Fatto Quotidiano attraverso un video che fa da anticipazione all'intervista che andrà in onda questa sera.

Nel corso dell'intervista il rapper milanese è apparso molto preoccupato per le sue condizioni di salute. Alla domanda del conduttore su cosa farà in futuro, il diretto interessato ha spiegato che in un momento così delicato per lui e per la sua famiglia ha rivalutato molte cose: "Mi ha fatto capire le mie priorità".

Infine, il papà del piccolo Leone e marito di Chiara Ferragni prima di concludere la sua intervista ha ammesso che da oggi in poi, intraprenderà un percorso per migliorare la sua battaglia.

Fedez tranquillizza i fan: 'Sto bene'

La notizia di Fedez in poche ore ha fatto il giro del web. Molti fan del ragazzo hanno subito espresso delle parole di sostegno verso il proprio beniamino.

Durante l'intervista a Peter Gomez nonostante il rapper sia stato chiaro sulle sue condizioni di salute, ha voluto rassicurare tutti.

Fedez infatti, ha precisato che si sente in ottima forma. Gli accertamenti effettuati sul suo corpo, hanno solo parlato di un'ipotetica sclerosi.

L'ex giudice di X-Factor visti i numerosi messaggi ricevuti, attraverso una serie di Instagram Stories ha dichiarato: "Sentivo il bisogno di tirare fuori un po' di cose accadute nell'ultimo anno per chiudere un cerchio e guardare avanti". Infine, con l'ironia che da sempre lo contraddistingue, Fedez ha detto: "Purtroppo o per fortuna (dipende dai punti di vista) sto bene".

Il silenzio di Chiara Ferragni

La notizia del rischio di sclerosi multipla per Fedez, al momento non è stata commentata sui social dalla moglie Chiara Ferragni. Magari l'influencer ha voluto tenere per sé un momento così delicato per lei e per suo marito, tanto da non condividerlo con i suoi fan.

L'imprenditrice al contrario ha postato uno scatto con il suo décolleté. Mentre alcuni pensano che sia sottoposta ad un intervento chirurgico, lei ha spiegato che si tratta di una campagna pubblicitaria.