Questa sera Fedez verrà intervistato in una puntata speciale di "La Confessione", programma di interviste condotto dal giornalista Peter Gomez, che nei mesi scorsi ha avuto tra gli ospiti anche un altro indiscusso peso massimo della scena musicale italiana degli ultimi anni, ovvero Guè Pequeno. Ancora non si sa molto dei contenuti della puntata (l'intervista è stata già realizzata, non verrà trasmessa in diretta) che andrà in onda sul canale Nove del digitale terrestre, proprio mentre su Sky Uno andrà in scena la semifinale di X Factor, il programma che per anni ha avuto tra i protagonisti, in qualità di giudice, proprio il cantante e imprenditore milanese, compagno di Chiara Ferragni.

Fedez spiega perché è a rischio sclerosi multipla

Uno dei pochi spezzoni dell'intervista già anticipato nel corso della mattinata di oggi riguarda una vera propria confessione, che l'artista milanese ha fatto al direttore dell'edizione online del Fatto Quotidiano, relativamente alle sue condizioni di salute. Fedez ha spiegato di aver scoperto, in seguito a una risonanza magnetica, una cicatrice nell'area cranica, segno di un processo di demielinizzazione, che in medicina rappresenta un concreto campanello d'allarme per quanto riguarda la possibilità di soffrire di sclerosi multipla.

'Una motivazione per intraprendere un nuovo percorso'

Nel dare la notizia Fedez non è riuscito comprensibilmente a trattenere la commozione. L'ex giudice di X Factor ha poi raccontato come questo evento lo abbia cambiato, aiutandolo per certi versi a ridefinire le priorità della sua esistenza. "Si è verificato un fatto importante – ha spiegato – che mi ha permesso di comprendere quali sono le priorità. Durante una risonanza magnetica è stata riscontrata, nella mia testa, la presenza di una cosa che in medicina viene definita demielizzazione [in realtà il termine corretto è 'demielinizzazione', ndr], che è una piccola cicatrice bianca [...] questa cosa si verifica quando hai la sclerosi multipla, scusami [in quel momento Fedez si commuove, ndr], ti trovano una cosa del genere e ti spiegano che devi rimanere sotto controllo, perché può essere, come no, che evolva in sclerosi multipla.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Rap

Questa vicenda ha rappresentato per me una motivazione per intraprendere un nuovo percorso, per migliorare e soprattutto per scegliere le mie battaglie".

Fedez rassicura i fan: 'Sto bene'

Visto il significativo clamore e mediatico e la preoccupazione dei fan suscitata dalla diffusione delle prime indiscrezioni relativamente al contenuto dell'intervista, Fedez ha sentito il bisogno di rassicurare i suoi numerosi seguaci via Instagram. "Ho visto che sul web sono già comparsi molti articoli con dei titoli abbastanza allarmanti, vi invito però a guardare tutta l'intervista, perché ciò che dico non si può riassumere in un titolo".