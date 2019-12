Il pubblico del Grande Fratello Vip 4 sta assistendo ad un vero e proprio colpo di scena. Fino a poche ore fa la presenza di Loredana Lecciso era data per scontata all'interno del casa; oggi su LiberoQuotidiano.it è apparsa la smentita da parte della diretta interessata.

Secondo quanto riportato dall'opinionista di Barbara d'Urso e giornalista Francesco Fredella, la Lecciso ha dato forfait. In una precedente intervista, la leccese aveva confessato di essere attratta dal reality, soprattutto perché quest'anno la conduzione era stata affidata ad un suo caro amico.

"Potrebbe fare uscire il meglio di me", aveva confessato la diretta interessata.

Nella giornata di oggi pare sia arrivata una nuova tegola per il direttore di Chi. Loredana Lecciso ha rilasciato un'intervista esclusiva al sito di LiberoQuotidiano, in cui ha affermato di non avere accettato la proposta di Mediaset: "Magari in un'altra edizione". Per quanto riguarda i motivi che hanno portato l'ex compagna di Al Bano ad un 'no' al reality, la leccese ha preferito il silenzio.

Non la prima volta che il nome della Lecciso viene accostato al GF Vip.

Sebbene la showgirl sia sempre stata attratta dal reality-show, ha sempre confessato che l'idea di allontanarsi dai suoi cari per molte settimane la terrorizza. Inoltre, la donna non sarebbe molto favorevole ad apparire sotto i riflettori per 24 ore al giorno.

Rita Rusic: prima concorrente del GF4

A meno che non vi siano dei nuovi colpi di scena sulla presenza di Loredana Lecciso al GF Vip4, la prima concorrente ufficiale è Rita Rusic. La sua presenza è stata ufficializzata dal sito Dagospia. La diretta interessata avrebbe rilasciato anche un'intervista al settimanale Chi.

La Rusic ha dichiarato che a farle cambiare idea per entrare nella Casa di Cinecittà sarebbe stato proprio il conduttore: "Alfonso Signorini mi voleva, era disposto a tutto pur di avermi". La produttrice poi avrebbe ammesso che all'interno del reality non si pone alcun limite, tanto da aprire anche ad una conoscenza con una donna.

Probabile la data d'inizio del reality-show: mercoledì 8 gennaio

Mentre il cast è ancora in costruzione, il Grande Fratello Vip 2020 potrà accedere i riflettori soltanto a partire da mercoledì 8 gennaio.

Secondo quanto si apprende dal sito BubbinoBlog, la data d'inizio è slittata ancora una volta per via di alcuni problemi legati al palinsesto della rete ammiraglia.

In un primo momento infatti, il reality-show di Canale sarebbe dovuto iniziare il 7 gennaio ma in Rai verrà trasmesso uno speciale dedicato ad Alberto Sordi, con l'interpretazione di Edoardo Pesce. Il 6 gennaio invece, su Rai 1 come di consueto ci sarà lo speciale de I Soliti Ignoti abbinato alla lotteria Italia.