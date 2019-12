Nuovo appuntamento con Il Segreto, la soap opera che ogni giorno è vista da quasi tre milioni di telespettatori sulle reti Mediaset. Gli spoiler in programma nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Isaac Guerrero e Elsa Laguna annunceranno ai loro amici l'intenzione di diventare marito e moglie dopo aver sconfitto Antolina Ramos, deceduta dopo un volo nel baratro.

Il Segreto: Antolina perde la vita

Il triangolo amoroso formato da Isaac, Antolina e Elsa giungerà ad un epilogo nel corso delle prossime puntata italiane della soap opera.

Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che la coppia, ormai libera, deciderà di convolare a giuste nozze. Tutto avrà inizio quando la Laguna tenterà una trappola alla furba biondina, in modo che confessi tutti i crimini finora commessi. Uno stratagemma, che avrà esito positivo, in quanto la Ramos racconterà di aver ucciso il figlio che portava il grembo, perché credeva che fosse malato come suo padre Juanote. Inoltre rivelerà di aver posto fine alla vita di Don Amancio e di aver provocato la malattia cardiaca della rivale, aggiungendo della calce al latte.

Una confessione, che sarà udita da Don Berengario, Marcela (Paula Ballesteros) e il Guerrero.

Nonostante tutto, Antolina (Maria Lima) riuscirà a fuggire dal paesello, nascondendosi nei boschi per alcuni giorni. Dopodiché ruberà una pistola in comune con l'intenzione di uccidere il marito. La Ramos, infatti, darà appuntamento ad Isaac (Ibrahim Al Shami) sul ciglio di un baratro. Peccato che ad avere la peggio sarà la stessa furba biondina, che precipiterà nel vuoto nel tentativo di portare con sé il falegname.

Elsa accusa dei nuovi malesseri

Le trame de Il Segreto in programma nelle prossime settimane rivelano che Elsa (Alejandra Meco) comincerà ad accusare dei nuovi malesseri che necessiteranno di altre cure. Per questo motivo, lei ed il carpentiere dovranno rimandare il giorno delle loro nozze. A tal proposito, la Del Molino restituirà i gioielli che le aveva regalato per fronteggiare le spese delle nozze con il dottor Alvaro. Di conseguenza, la figlia di Amancio userà i soldi ricavati dalla loro vendita per pagare i costosi medicinali per combattere i suoi problemi cardiaci, seguiti all'operazione.

La Laguna e Isaac annunciano il loro matrimonio

In questo frangente, il dottor Zabaleta cercherà di tranquillizzare la giovane sulle sue condizioni di salute. Inoltre Elsa potrà contare su Consuelo che non si stancherà un attimo di incoraggiarla a rimettersi nuovamente in piedi. Nel frattempo, Isaac organizzerà i funerali della Ramos, a cui parteciperanno solo Marcela e Dolores. Alla fine, la Laguna e il Guerrero riusciranno a superare tutti i vari grattacapi tanto da annunciare il loro imminente matrimonio. La coppia avrà il lieto fine?

In attesa di saperlo, si ricorda che la soap opera è in onda tutti i giorni su Canale 5.