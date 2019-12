Il Festival di Sanremo, con la prossima edizione, festeggerà i 70 anni di vita. La conduzione è stata affidata alle esperte mani di Amadeus. Il presentatore, come da innovazione targata Claudio Baglioni, sarà anche il direttore artistico della kermesse. Amadeus si è detto molto emozionato per quanto dovrà accadere e ha raccontato le proprie emozioni.

Amadeus e il Festival di Sanremo

Amadeus sostiene di essere molto felice, per essere stato scelto alla conduzione del prossimo Festival di Sanremo. La manifestazione canora si terrà da martedì 4 a sabato 8 febbraio, come di consueto, al Teatro Ariston.

Il conduttore ha confermato di non essere affatto emozionato: 'Agitato? Per niente, anzi sono felice'. Ormai ha fatto l'abitudine da tempo con i grandi eventi televisivi e il prestigioso ruolo non gli pesa, anzi lo riempie di orgoglio. Amadeus sostiene di voler puntare molto sui giovani, precisando: 'Voglio dar vita a un Festival che rispettasse la tradizione senza dimenticare la realtà discografica'. Il presentatore afferma di aver già scelto i big che parteciperanno al Festival, ancora niente di ufficiale, tutte le anticipazioni saranno confermate o smentite il 6 gennaio.

Tra i nomi che dovrebbero far parte della gara, relativamente ai cantanti affermati, si vocifera di Piero Pelù, Paolo Jannacci, Marco Masini, Irene Grandi, Anastasio, Diodato. Per quanto riguarda i possibili ospiti, si fanno i nomi di Lady Gaga, Al Bano e Romina Power, Roberto Benigni, con altri ancora in bilico. Amadeus è convinto che questa sia la sua grande occasione, rispetto al Festival di Claudio Baglioni vuole tornare a dare un pizzico di internazionalità in più.

Sanremo Giovani: i partecipanti

Molto importanti per Amadeus saranno i giovani, fulcro fondamentale del Festival: 'I giovani sono stati il mio primo pensiero, quando sono stato chiamato come conduttore e direttore artistico'. I partecipanti a Sanremo Giovani sono: Avincola, Eugenio in via di Gioia, Fadi, Fasma, Leo Gassmann, Jefeo, Réclame, Marco Sentieri, Shari, Thomas.

I cantanti dovranno avere il lasciapassare da una giuria composta da grandi protagonisti della televisione italiana. I componenti sono Gigi D'Alessio, Carlo Conti, Piero Chiambretti, Pippo Baudo, Antonella Clerici e lo stesso Amadeus. Informalmente il conduttore del Festival invita anche Paolo Bonolis ad andarlo a trovare e afferma che ne sarebbe felicissimo. I finalisti, insieme a Tecla, vincitrice di Sanremo Young, e a due cantanti provenienti da Area Sanremo parteciperanno al Capodanno di Rai 1. I quattro che si classificheranno meglio, saranno protagonisti di un tour in alcune nazioni in cui sono presenti gli istituti di cultura italiani all'estero.