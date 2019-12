Le avvincenti vicende della seguitissima soap opera Il Paradiso delle signore, dopo la pausa natalizia prevista dal 23 al 27 dicembre, torneranno sul piccolo schermo a partire dal giorno 30. Nel corso della puntata che andrà in onda martedì 31 dicembre, si assisterà a un momento molto romantico ed emozionante: Salvatore Amato (Emanuel Caserio) sorprenderà la fidanzata Gabriella Rossi (Ilaria Rossi) chiedendola in sposa. Roberta Pellegrino (Federica De Benedittis) e Marcello Barbieri (Pietro Masotti), invece, non inizieranno l'anno nuovo nel migliore dei modi, a causa di un pesante diverbio che non riusciranno a chiarire.

Agnese preoccupata, Riccardo acquista un abito per Angela

Le anticipazioni della 52ª puntata de Il Paradiso delle Signorem riportano che Agnese riceverà una lettera che conosce piuttosto bene, giacché era stata lei a recapitarla per prima al marito Giuseppe in Germania. Questa vicenda desterà un bel po' di preoccupazione nell'animo della donna.

Marina e Irene si sfideranno al Paradiso per aggiudicarsi una borsetta. Riccardo, dopo aver visto Angela interessata ad alcuni abiti abbastanza costosi, deciderà di farsene impacchettare uno per consegnarlo alla giovane fanciulla come regalo di Natale.

Salvatore chiede la mano di Gabriella, Roberta e Marcello litigano

Nel frattempo, tutti i dipendenti del grande magazzino milanese, Vittorio Conti compreso, saluteranno l'anno vecchio con un brindisi e una bella festa. L'uomo, successivamente, trascorrerà la notte di San Silvestro insieme alla moglie Marta e alla famiglia Guarnieri.

Luciano e Silvia, invece, non avranno accanto a loro i figli e la nipote Margherita. Per colmare questo grande vuoto, si appresteranno a seguire in televisione il discorso di auguri del Presidente della Repubblica, che per la prima volta nella storia verrà trasmesso sul piccolo schermo. Armando e Agnese organizzeranno una romantica cena di fine anno, avvicinandosi ulteriormente. Intanto allo scoccare della mezzanotte, Salvatore troverà finalmente il coraggio di fare la sua proposta di matrimonio a Gabriella, con tanto di anello di fidanzamento.

Le cose, invece, non andranno al meglio per Marcello e Roberta, che dopo essersi scambiati un bacio, apriranno il Capodanno con una discussione piuttosto accesa. A quanto pare la Pellegrino non riuscirà a viversi il rapporto instaurato con il fratello di Angela, per il fatto che avrà dei forti sensi di colpa nei confronti dello storico fidanzato Federico. Quest'ultimo, nel frattempo, sarà ancora distante dalla sua amata, non avendo ancora terminato la leva militare.