In un'intervista rilasciata a Uomini e donne Magazine, Gemma ha svelato come passerà le vacanze natalizie. Sarà per lei una festa all'insegna della tradizione e della serenità familiare, accompagnata dal dolce e triste ricordo della mamma scomparsa.

Ovviamente non ha dimenticato di parlare d'amore, augurandosi di trovare sotto l'albero di Natale l'anima gemella con la quale partire per un bel viaggio romantico e fare dei progetti importanti per il futuro.

Il Natale di Gemma in famiglia

Sono sempre più numerosi i fan che seguono costantemente le vicende amorose di Gemma Galgani, appassionandosi a tutte le sue controversie frequentazioni.

Raggiunta da Uomini e Donne Magazine, la dama piemontese ha spiegato come trascorrerà il Natale. Su tutti, l'ex fidanzata di Giorgio Manetti in queste giornate festive pone al centro dei suoi interessi la famiglia. Anche quest'anno, infatti, insieme a tutti i parenti sarà ospite della sorella Anna.

Inoltre ha aggiunto di aver ereditato dalla mamma la ricetta dei crostini toscani, una prelibatezza che "non può mancare alla nostra tavola". Gemma ama particolarmente l'atmosfera natalizia perché permette a tutti di tornare a sentirsi un po' bambini per qualche ora.

Dopo essersi soffermata sugli aspetti piacevoli del Natale, la storica protagonista di Uomini e Donne ha lasciato spazio ad un pizzico di commozione. Ha spiegato che in diverse occasioni è stata delusa dall'amore, sottolineando che sarebbe davvero felice di avere al suo fianco qualcuno che la ami veramente. Inoltre ha svelato un romantico retroscena: Gemma possiede da diversi anni una palla di vetro, e spera di poterla appendere al più presto all'albero insieme all'uomo della sua vita.

Ha riportato poi un aneddoto legato proprio al periodo natalizio: "Mi sono sposata in una data insolita, il 23 dicembre, tanto per non smentirmi mai e scombussolare un po' la vita di amici e familiari".

Il ricordo della madre

Il Natale fa venire in mente a Gemma l'affetto più importante della sua vita, la mamma, ricordando perfettamente l'ultimo 25 dicembre che ha trascorso insieme a lei: "Eravamo consapevoli che sarebbe stato il nostro ultimo Natale in compagnia della mamma", ha dichiarato.

Pensando alla madre, ha voluto poi affrontare un tema che le sta molto a cuore, quello relativo alla solidarietà verso gli emarginati e le persone che sono sole. La Galgani ha voluto mandare un saluto: "Alle persone che soffrono in silenzio, a tutti coloro che non riceveranno gli auguri".

L'intervista si conclude con Gemma che ha svelato qual è il suo più grande desiderio: trovare finalmente un amore vero e duraturo. Ricordiamo che, in questo periodo, a Uomini e Donne le cose non stanno andando per il meglio per la dama torinese, infatti dopo la delusione provata per Jean Pierre, sono sorti anche i primi dubbi nei confronti di Juan Luis.