Come era prevedibile, è arrivata puntuale la replica di Ilaria alle parole del suo ex fidanzato Massimo Colantoni e della sua nuova fidanzata Sonia Onelli, tutti protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island. La coppia, durante la diretta radiofonica 'Non succederà più', ha dichiarato che Ilaria ha continuato a cercare il suo ex fino a quattro giorni fa; il fatto che Massimo abbia poi corretto, affermando che forse di tratta di una decina di giorni, non ha fatto desistere Ilaria dal chiamare per poter dire la sua: ma Sonia e Colantoni l'hanno bloccata, per cui lei sui social ha replicato, in compagnia di Nunzia Sansone, ad ogni parola, smentendo tutto e aggiungendo di essere stanca di essere presa di mira.

Nunzia difende la sua amica sui social

Nunzia, in compagnia di Ilaria in una diretta Instagram, ha dato man forte all'amica: se fino ad un certo punto ha creduto in un ritorno con Massimo, dopo il fidanzamento di quest'ultimo con Sonia ha smesso di farlo. Inoltre, è stata proprio lei ad informare la Teolis dell'operazione del cane visto che Massimo non si era preoccupato di farlo lasciando Ilaria senza alcuna informazione in merito. Nunzia poi ha aggiunto che i messaggi di cui parla il suo ex fidanzato, che risalgono ai primi giorni di dicembre, fanno riferimento ad un lutto in famiglia della sua amica.

Non viene fatto riferimento ai messaggi che Sonia ha fatto leggere durante la sua ospitata in radio dalla conduttrice e che Ilaria avrebbe inviato al suo ex con la speranza di riprovarci: è probabile che si tratti di messaggi vecchi, tanto che anche Ilaria ne aveva fatto cenno durante la chiamata, e che non possono essere recenti visto che la ragazza è fidanzata da tre settimane circa con un altro ragazzo.

Ilaria: 'Mi sono stancata'

"Io non l'ho mai nominato, mai preso di mira e mai preso in giro" ha detto Ilaria, riferendosi ad alcune frecciatine che Massimo e Sonia rivolgerebbero a lei ed al suo lavoro sui social.

"Ad oggi mi sono stancata", ha poi detto la Teolis visibilmente irritata. Inoltre, la ragazza ha mal digerito il fatto che Massimo abbia parlato di lei, commentando in maniera dura il suo atteggiamento e quello di Sonia: "Quando ho iniziato a parlare se ne volevano andare i signorini, perché la verità purtroppo fa tanto male" ha detto Ilaria.

Infine, è arrivata la stoccata di Nunzia, secondo la quale la sua amica ha pagato fino a novembre l'affitto della casa in cui abitano tutt'ora Massimo e Sonia.

Insomma, parole pesanti che di certo troveranno una controreplica: quella nata in radio sembra una guerra destinata a durare per diversi giorni. Pare che Massimo e Ilaria abbiano ancora qualcosa da dirsi, nonostante la loro relazione sia chiusa da ormai diversi mesi.