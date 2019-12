Nuovo spazio dedicato alle notizie su Un posto al sole, la popolare soap opera che va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3. Gli spoiler delle puntate che verranno trasmesse dal 23 al 27 dicembre rivelano che Eugenio Nicotera, dopo aver ricevuto una nuova proposta di lavoro, vivrà nuovamente dei momenti di tensione con Viola.

Viviana, la donna che ha avuto un flirt con Filippo, arriverà a Napoli e la sua presenza turberà l'uomo. Intanto un temporale causerà un cortocircuito alla Terrazza, consentendo a Bianca e Jimmy di lasciarsi trasportare dalla magia del Natale.

Un Posto al Sole, trame 23-27 dicembre: Giulia e Angela continuano a scontrarsi

Anche quest'anno Un Posto al Sole terrà compagnia al suo fedele pubblico durante la settimana di Natale. Dalle anticipazioni si apprende che Clara continuerà ad essere manipolata da Alberto, mentre non termineranno le discussioni tra Giulia e Angela.

Otello si renderà conto di essere stato incastrato da Raffaele e di rischiare di avere Otello come suo convivente. Silvia, suo malgrado, dovrà sopportare la testardaggine della madre e di Otello.

Guido, invece, rifletterà sul fatto che, anche quando crescono, durante il Natale i figli tornano ad essere come dei teneri bambini.

Nel frattempo, in seguito ad un temporale, si verificherà un cortocircuito che sarà utile a Bianca e Jimmy per lasciarsi avvolgere dalla magica atmosfera natalizia.

Viviana arriva a Napoli

Angela sarà alle prese con i conti e con i problemi legati al suo lavoro. Raffaele, nei giorni natalizi, rifletterà e si renderà conto di avere già tutto ciò che desidera. Serena e Filippo riusciranno a ritrovare una bella armonia familiare, ma una notizia inattesa potrebbe rovinare tutto.

La convivenza diventerà sempre più difficile sa sopportare per Vittorio, il quale penserà ad una soluzione che, però, potrebbe accentuare gli attriti con il padre.

Filippo resterà a dir poco turbato da una novità: Viviana arriverà a Napoli e deciderà di alloggiare in una camera del B&B gestito proprio da Serena.

Eugenio e Viola ai ferri corti

A Palazzo Palladini si comincerà a parlare della convivenza tra Otello e Renato, anche se in molti sosterranno che non durerà a lungo. Finalmente si scoprirà l'identità della persona che si è intrufolata in casa di Guido, e successivamente Del Bue proverà a convincere Mariella a cambiare idea.

Eugenio avrà un'importante proposta di lavoro che, però, non farà altro che causare ulteriori problemi con Viola. Infine Andrea convincerà Arianna a non rinunciare al suo viaggio a Londra.