Da poco si è conclusa l’esperienza di Gianmarco Onestini al Grande Fratello Vip di Spagna. Stando ad alcune rivelazioni trapelato sul sito il Vicolo delle News, il romagnolo è tornato a far parlare di sé per aver rifiutato in diretta tv un bacio da Adara Molinero.

Il fratello di Luca Onestini è finito di nuovo al centro del Gossip. Il giovane sta facendo molto discutere per aver fatto una corte spietata ad una sua coinquilina. La cosa che aveva mandato su tutte le furie i tanti telespettatori del Grande Hermano Vip, era stato il fatto che la Molinero era entrata al reality-show da fidanzata e mamma di un bambino di pochi mesi.

Per chi non avesse seguito la vicenda, Gianmarco ha pagato il suo comportamento con l’eliminazione dal programma, giunta per mano del televoto.

Tra Gianmarco e Adara potrebbe essere già finita

La coppia formata da Gianmarco Onestini e Adara Molinero potrebbe essere già arrivata al capolinea. Secondo le informazioni divulgate dal Vicino delle News, potrebbe essere stato proprio il giovane romagnolo a mettere la parola fine alla conoscenza con la modella iberica.

Il fratello di Luca Onestini dopo aver festeggiato il Natale in famiglia, è tornato in Spagna per girare una puntata speciale del Gran Hermano Vip.

Durante la diretta la Molinero si sarebbe avvicinata per dare un bacio al suo ex coinquilino, ma quest’ultimo si sarebbe scansato rifilandogli un due di picche.

Ovviamente, il gesto di Gianmarco ha lasciato tutti perplessi, compreso il conduttore che si è alzato e allontano dalla sua postazione. È vero che la modella e vincitrice del reality-show ha sempre confessato di essere indecisa sui suoi sentimenti. Ma è altrettanto vero, che mentre era in corso il GF Vip, Onestini era tornato nella Casa per fare una sorpresa alla sua fiamma, tanto che i due si scambiarono un bacio appassionato.

Gianmarco Onestini spiega la sua versione dei fatti

Il gesto di Gianmarco Onestini ha spiazzato tutti i presenti in studio e la stessa vincitrice del Gran Hermano Vip.

Una volta terminata la diretta dello speciale dedicato al reality-show, il fratello minore di Luca Pnestini ha spiegato cosa lo avrebbe portato a compiere un gesto simile.

L’ex gieffino attraverso il proprio account Instagram ha spiegato di non aver voluto baciare Adara Molinero, perché avrebbe ritenuto lesa la sua dignità.

A questo punto c’è molto curiosità di sapere come andrà a finire tra i due. In più occasioni la Molinero ha confessato di essere indecisa su chi scegliere: da una parte ha un uomo disposto a tutto per lei. Dall’altra invece, c’è il suo compagno nonché papà del suo bambino. Detto questo non resta che attendere per capire cosa ne sarà di questa coppia.