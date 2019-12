A Il Segreto nei prossimi episodi ci sarà una drammatica uscita di scena. Le trame inerenti le puntate in onda dal 30 dicembre al 3 gennaio, rivelano che il piano di Antolina si ritorcerà contro di lei visto che finirà per perdere la vita.

Nel frattempo, l'infermiera Dori deciderà di lasciare il suo posto di lavoro ed andare via mentre Fernando ucciderà a sangue freddo Esteban Fraile, il sindaco di Belmonte rivale di Carmelo. Infine, Francisca insinuerà che Lola sia un'assassina.

Il Segreto, Antolina muore dopo uno scontro con Isaac

Le trame Il Segreto dal 30 dicembre al 3 gennaio, rivelano che Antolina avrà uno scontro con Isaac al termine del quale cadrà in dirupo e morirà sul colpo. Poco dopo, Matias informerà i compaesani della dipartita della Ramos mentre il Guerrero si renderà conto che Elsa sta nuovamente molto male.

Intanto, Dori sconfortata dalla mancanza di fiducia di Maria nei suoi riguardi, penserà di lasciare il suo incarico, ma Fernando proverà a rimediare alla situazione poco piacevole che si è venuta a creare.

Matias e Marcela assumeranno Lola alla locanda e ciò scatenerà la rabbia di Prudencio che li accuserà di aver tradito la loro amicizia con il gesto che hanno compiuto nei riguardi della ragazza.

Il locandiere si arrabbierà molto con l’Ortega e gli dirà che si sta comportando in maniera infantile. Francisca e Mauricio avranno molti dubbi circa la colpevolezza di Esteban Fraile negli attentati che sono costati la vita ad Adela e a Maria Elena, ma aspetteranno una mossa di Carmelo prima di agire. Fernando farà in modo che Maria impedisca a Dori di lasciare Puente Viejo. La ragazza, infatti, andrà in stazione per chiedere all'infermiera di restare promettendole che si impegnerà di più negli esercizi. La Vilches si convincerà e tornerà indietro, ma il suo sorriso enigmatico farà comprendere che la donna ha in mente dei loschi piani per Maria.

Fernando uccide Esteban Fraile

Isaac si arrabbierà con Elsa, la quale non gli ha detto che stava male, ma poi chiamerà subito il dottor Zabaleta affinché la visiti. Più tardi, Prudencio cercherà di capire per quale motivo Lola si è piegata ai ricatti di Francisca mentre Fernando scoprirà che la Montenegro e Raimundo stanno tenendo sott'occhio Esteban Fraile, il sindaco di Belmonte nemico di Carmelo. A quel punto, il Mesia giocherà le sue carte e farà sapere all'Ulloa che è stato proprio il Fraile ad uccidere Adela e Maria Elena e gli proporrà di affrontare l'uomo e di presentarsi armato all'incontro per vendicarsi di lui. Fernando, poco dopo, dirà la stessa cosa al sindaco di Belmonte, in modo che quest'ultimo possa sparare a Carmelo prima che parli.

Nel frattempo, a Puente Viejo si celebreranno i funerali di Antolina ai quali prenderanno parte soltanto Isaac, Marcela e Dolores mentre Elsa andrà via per qualche ora, in modo da effettuare delle analisi approfondite atte a chiarire la ragione dei suoi nuovi malesseri.

Poco dopo, Fernando presterà soccorso a Carmelo, ma prima ucciderà Esteban Fraile. Il Sergente Cifuentes inizierà le indagini e troverà una confessione del defunto che si accusa delle morti di Adela e Maria Elena.

Intanto, Francisca insinuerà che Lola sia un’assassina, ma Prudencio non vorrà credere alle parole della Montenegro e così chiederà consiglio a Don Berengario sul da farsi. Il sacerdote gli dirà di parlare della questione con la ragazza. Poco dopo, Francisca e Raimundo, nonostante la confessione firmata, non crederanno affatto alla colpevolezza del defunto Esteban Fraile circa le morti di Adela e Maria Elena.