Ivan Gonzalez, ovvero uno degli ex tronisti di Uomini e Donne, potrebbe essere uno dei prossimi inquilini ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip 4. I rumors sarebbero arrivati da Suso, ovvero un caro amico dell'ex protagonista del dating-show di Canale 5. In Spagna Suso è un volto molto conosciuto sul piccolo schermo, poiché ha partecipato all'edizione iberica di Uomini e Donne e ad altri reality-show. Egli è inoltre un caro amico di Ivan Gonzalez.

Le rivelazione di Suso su Ivan Gonzalez

Suso è intervenuto nella trasmissione iberica Viva la Vida.

Durante la sua ospitata in tv, l'ex tronista si è lasciato sfuggire una rivelazione importante sul GF Vip 4 condotto da Alfonso Signorini. Suso in un primo momento ha riferito alla conduttrice, che Tony Spina sarebbe stato contattato dagli autori del reality-show di Canale 5. A quel punto la presentatrice di Viva la Vida ha precisato che Spina è un modello famoso in Spagna, ma non in Italia. Di conseguenza Suso ha ridimensionato la sua versione dei fatti, confidando che Spina sia stato scartata dal GF proprio per questo motivo.

In un secondo momento Suso ha dichiarato a Viva la Vida di essere certo della presenza di Ivan Gonzalez al Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorni. Secondo l'ex tronista iberico, la confidenza sarebbe arrivata direttamente dall'ex fidanzato di Sonia Pattarino. Da parte del reality-show di Canale 5 al momento non è arrivata alcuna conferma o smentita in merito alla presenza di Ivan Gonzalez. Dunque, non è chiaro se le parole di Suso siano una semplice gaffe o uno spiffero.

GF Vip 4: svelati sette concorrenti

Il Grande Fratello Vip 4 aprirà i battenti il prossimo 8 gennaio 2020, sotto la conduzione di Alfonso Signorini. In studio come opinionisti ad affiancare il direttore di Chi, ci saranno Wanda Nara e Pupo. Intanto, sono stati resi noti i primi sette inquilini che varcheranno la porta rossa di Cinecittà.

I primi ufficializzati dagli autori del programma, sono stati Rita Rusic, Pago e Clizia Incorvaia. Durante la scorsa puntata de La Repubblica delle Donne, Alfonso Signorini ha svelato altri tre concorrenti: Antonella Elia, Adriana Volpe e Michele Cocuzza. Domenica 23 dicembre invece, nell'intervista doppia tenuta dai due opinionisti del GF è stato svelato il nome del settimo gieffino, si tratta di Antonio Zequila.

A quanto pare dovrebbe essere certa anche la presenza nel cast da parte di Paola Di Benedetto e del modello italiano, ma con base in America, Andrea Denver. Dal mondo di Uomini e Donne invece, dovrebbe entrare nella casa di Cinecittà anche l'ex corteggiatore di Teresa Langella, Andrea Dal Corso.