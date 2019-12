Torna lo spazio dedicato ad Il Segreto, la soap opera campione di ascolti delle reti Mediaset. Gli spoiler delle puntate trasmesse dall'8 al 13 dicembre su Canale 5, rivelano che Elsa Laguna tornerà a Puente Viejo dopo essere stata dimessa dall'ospedale. Raimundo Ulloa e Irene Campuzano, invece, cominceranno a sospettare della buona fede di Fernando Mesia.

Il Segreto, puntate 8-13 dicembre: Elsa dimessa dall'ospedale

Importanti sviluppi accadranno nel corso della prossima settimana a Puente Viejo.

Le anticipazioni de Il Segreto, trasmesse da domenica 8 a venerdì 13 dicembre 2019 su Canale 5, rivelano che Elsa sarà finalmente dimessa dall'ospedale dopo essere stata sottoposta ad un intervento delicato al cuore. Per questo motivo, Marcela, Matias e Consuelo aiuteranno Isaac ad organizzare una bellissima festa di bentornata. Intanto la notizia del ritorno della Laguna farà in breve tempo il giro di tutta Puente Viejo. Il popolo, accoglierà con gioia le buone notizie, trapelate dalla struttura ospedaliere.

L'unica, a non essere contenta, sarà Antolina che farà fatica a nascondere il suo imbarazzo. Carmelo, invece, sparerà un colpo d'arma da fuoco, diretto a Francisca, se Mauricio non facesse scudo con il proprio corpo.

Lola ricattata da Francisca

Allo stesso tempo, Maria sarà molto preoccupato per la guerra, che si sta verificando tra la sua madrina e la famiglia Santacruz, tanto da decidere di allontanare Esperanza e Beltran dal borgo iberico. Infatti, accetterà il consiglio di spedirli in un collegio di Avila per metterli a riparo da ogni pericolo.

Prudencio, invece, non potrà fare a meno di notare il comportamento schivo di Lola, tanto da non capirne il motivo. Dall'altro canto, la Mendana continuerà ad essere ricattata dalla Montenegro, tanto da trovare mille scuse per non essere smascherata dall'Ortega.

La Laguna si sente male, Raimundo e Irene indagano su Fernando

Le trame de Il Segreto fino al 13 dicembre, rivelano che tutti quanti cercheranno di non far sapere ad Elsa della morte di Adela. Ma ecco che Antolina approfitterà di un attimo di distrazione delle persone, per raccontarle l'amara verità.

Una notizia, che farà piombare la Laguna, ancora convalescente, nella disperazione più totale, tanto che il Guerrero si scaglierà come una furia contro la Ramos.

Dolores, intanto, resterà molto delusa dalle promesse della Baronessa di far fidanzare il bambino con la sua nipotina Belen. A tal proposito, la nobildonna deciderà di lasciare il borgo iberico mentre l'Ulloa parlerà con Irene per porre rimedio alla rivalità sorta tra Francisca, Leal e Severo. Raimundo e la Campuzano, a questo punto, capiranno che l'unico a godere dei contrasti sorti tra i suoi famigliari, è stato Fernando, visto che è riuscito ad allontanare la Castaneda da tutti.

Il Mesia, infatti, dimostrerà di nascondere un mistero: quale? In attesa di saperlo, si ricorda che la soap opera è in onda tutti i giorni, tranne il sabato, su Canale 5.