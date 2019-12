I sospetti intorno a Juan Luis Ciano sono una delle costanti tra il pubblico di Uomini e donne. Da quando il cavaliere ha cominciato a conoscere e frequentare Gemma Galgani, i fan della dama torinese hanno espresso di sovente il timore che lui non sia davvero sincero con lei e che abbia deciso di cominciare a corteggiarla per farsi conoscere e ottenere facili contatti sul web. Tale ipotesi, rinnovata anche dalla segnalazione di Armando Incarnato andata in onda la scorsa settimana, si è fatta ancora più insistente dopo la puntata trasmessa su Canale 5 ieri 3 dicembre dove lui ha cercato di spiegare le motivazioni del mancato bacio appassionato con Gemma, sebbene lei fosse propensa al gesto romantico. E sui social sono in molti a dirsi certi che Juan Luis abbia rifiutato di baciarla solo perché non prova nessuna attrazione fisica.

Juan Luis chiede tempo a Gemma Galgani

La puntata di Uomini e donne trasmessa ieri 3 dicembre ha aggiunto un nuovo capitolo alla conoscenza di Gemma Galgani e Juan Luis Ciano. La coppia ha avuto modo di rivedersi in esterna, trascorrendo del tempo insieme in casetta dove non sono mancati dei momenti emozionanti. In studio, però, la dama torinese ha evidenziato un certo distacco da parte del cavaliere. Per tale ragione gli ha chiesto le motivazioni del mancato bacio: "Ma se balliamo in maniera passionale come mai non ti viene spontaneo darmi un bacio vero?" Ha quindi, ammesso che durante il loro appuntamento c'erano tutte le condizioni per lasciarsi andare ad un gesto romantico così importante.

È stato allora che Juan Luis ha chiarito: "Per me si tratta di una cosa importante, è il preludio per poi stare insieme addirittura fisicamente. Quindi devo esserne sicuro al 100%". L'uomo ha poi espresso la necessità di conoscerla meglio, sottolineando che i tempi di cui ha bisogno dovranno essere rispettati.

I dubbi del web

Le dichiarazioni di Juan Luis Ciano, comprese da Gemma Galgani, sono diventate oggetto di discussione nei social network tra i telespettatori di Uomini e donne. Negli account ufficiali del programma, le critiche si sono fatte particolarmente numerose da parte di chi ritiene che l'uomo non sia affatto sincero.

Gemma sembra destinata all'ennesima delusione, come accaduto in passato per altri volti noti tra i quali l'insostituibile Giorgio Manetti. Ecco solo alcuni dei commenti pubblicati nel profilo Instagram del dating show: "Lui è il classico donnaiolo solo Gemma non capisce", "Juan Luis ha scoperto l'elisir di lunga vita per restare in televisione" , "non la bacia perché non c'è attrazione, è inutile che ci giri intorno".