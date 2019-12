Un'accusa infamante, un lutto e un tradimento caratterizzeranno l'ultimo appuntamento con I Medici 3 - Nel nome della famiglia, in onda stasera 11 dicembre su Rai1. La quarta ed ultima puntata, composta dal settimo e dall'ottavo episodio, metterà la parola fine alla saga dedicata alla celebre famiglia fiorentina che lasciò un'impronta significativa nella cultura e nella politica del quattrocento. Nel finale Lorenzo dovrà affrontare sfide difficili tanto nella politica quanto nelle vicende familiari.

Gli ultimi episodi de I Medici 3 saranno incentrati sul crescente potere di Girolamo Savonarola che diventerà una figura di riferimento per i cittadini di Firenze. Ciò metterà in difficoltà Il Magnifico già provato da un dramma familiare. A partire dalle 21:25 saranno trasmessi gli episodi, 'Anime perdute' e 'Il destino della città'.

I Medici 3, spoiler del settimo episodio dell'11 dicembre: 'Anime perdute'

Questa sera 11 dicembre alle 21:25 andranno in onda su Rai1 gli ultimi episodi de I Medici 3 che concluderanno la serie dedicata ad una parte fondamentale della storia italiana.

Nel settimo episodio, dal titolo 'Anime perdute', Lorenzo dovrà fronteggiare il sempre più influente potere del frate Savonarola che, con le sue prediche, diventerà una figura di spicco per la città di Firenze. Il frate domenicano si scaglierà contro la Chiesa che ritiene corrotta e asservita al guadagno. Secondo gli spoiler diffusi in rete, dopo l'uccisione di Tommaso Peruzzi, il Savonarola accuserà pubblicamente Il Magnifico dell'assassinio poichè, secondo il religioso, l'uomo aveva scoperto gli affari illeciti della banca di proprietà della famiglia de' Medici.

Tuttavia, Lorenzo negherà di aver commesso il delitto. Nel frattempo Clarice è incinta e cercherà di riavvicinarsi al marito, mentre le condizioni di salute di quest'ultimo peggioreranno. Nonostante la malattia, Lorenzo continuerà a portare avanti la sua strategia politica decidendo di promettere la figlia Maddalena in sposa al figlio del Papa, con l'obiettivo di riuscire a tenere sotto controllo la Santa Sede. Le sue azioni deluderanno Clarice che deciderà di allontanarsi dal marito. In seguito, inaspettatamente, Lorenzo riceverà la notizia dell'improvvisa morte della moglie e sprofonderà nella disperazione.

I Medici 3, spoiler dell'ottavo episodio 'Il destino della città'

L'ottavo ed ultimo episodio concluderà definitivamente la saga incentrata sulla famiglia fiorentina de I Medici. Stando alle anticipazioni, 'Il destino della città' mostrerà gli eventi successivi alla morte di Clarice. Con la mente offuscata dal dolore Lorenzo si farà convincere da Bernardi che uccidere Girolamo Savonarola risolverà tutti i suoi problemi e deciderà di assoldare gli assassini. Il Magnifico però non immagina il tradimento del figlio Piero, amico di Tommaso Peruzzi.

Il giovane, infatti, si recherà dal frate domenicano per rivelargli le reali intenzioni del padre. Ciò metterà in serio pericolo sia la famiglia che la vita di Lorenzo. L'appuntamento con il finale de I Medici 3 è per stasera alle 21:25 su Rai1 e in diretta streaming su RaiPlay.