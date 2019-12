Netflix ha annunciato ufficialmente la data di rilascio de La casa di carta 4 con una promo pubblicata oggi, 8 dicembre. Dopo mesi di attesa, rumor in rete e speculazioni di vario tipo, è arrivata la notizia che la piattaforma pubblicherà la quarta parte della serie il 3 aprile 2020. Inizialmente si parlava di dicembre, poi di gennaio. Adesso la promo di Netflix ha ufficializzato il ritorno del Professore e della sua banda. Il video è stato mostrato nel corso del Brazil Comic Con Experience, davanti a più di 3.500 fan.

La terza parte, come i fan della serie ricordano, ha lasciato l'amaro in bocca mettendo in scena diversi cliffhanger che attendono di avere una conclusione positiva o negativa. Le risposte arriveranno il 3 aprile quando gli episodi verranno rilasciati in streaming su Netflix, in tutti i paesi in cui il servizio è disponibile.

Il promo che annuncia La casa di carta 4: 'Che il caos abbia inizio'

I fan attendevano da tempo l'annuncio di una data e oggi, quasi a sorpresa, Netflix ha rilasciato la promo su La casa di carta 4 che arriverà sulla piattaforma il 3 aprile 2020. La quarta parte della serie spagnola sarà composta da otto episodi e riprenderà da dove si è interrotta la terza.

Il pubblico ha assistito ad un finale drammatico, specialmente per alcuni personaggi. Nairobi (Alba Flores) è caduta nel tranello di Alicia Sierra ed è stata colpita da un cecchino, mentre il Professore (Àlvaro Morte), disperato perché convinto che Lisbona (Itziar Ituño) sia stata giustiziata, ha dichiarato guerra allo Stato. Gli episodi inediti dovranno rispondere a questi due interrogativi: Nairobi morirà? E cosa farà il Professore per sfidare il sistema? Per adesso c'è solo un breve filmato, senza anticipazioni né elementi su cui costruire teorie.

La promo mostra tutti i componenti della banda e una frase che mira ad accrescere l'hype: 'Che il caos abbia inizio'. Cosa escogiterà il Professore per portare a termine il colpo e salvare la banda?

La casa di carta 4, Álex Pina conferma: 'Meno azione, più dramma'

Il creatore della serie spagnola, Álex Pina, mesi fa ha anticipato che ne La casa di carta 4 ci saranno meno scene d'azione e più spazio ai sentimenti. L'attenzione sarà focalizzata sui personaggi e sulle loro vicende personali. La narrazione, di conseguenza, sarà meno frenetica.

La serie andrà avanti in questo modo fino a che, improvvisamente, non avverrà qualcosa di potente che influenzerà gli eventi successivi e darà una svolta drastica alle vicende dei personaggi. Non è chiaro se tra quest'ultimi ci sarà anche Nairobi ma la promo che prima della fine mostra il personaggio interpretato da Alba Flores fa ben sperare.