Le anticipazioni de 'Il Paradiso delle Signore 4' sono sempre più avvincenti e appassionano i tantissimi fan della Serie TV. In quel di Milano sono molteplici le situazioni che ruotano intorno ai vari personaggi. Anche mercoledì 11 dicembre succederanno molte cose che terranno incollato il pubblico da casa. Uno degli accadimenti principali riguarderà Marta che accuserà dolori legati alla sua gravidanza.

Gli accadimenti ne 'Il Paradiso delle Signore 4'

Mercoledì 11 dicembre saranno tanti gli interrogativi che verranno sciolti nella serie tv 'Il Paradiso delle Signore 4'.

Marta farà stare in pensiero Vittorio, la donna per via dei dolori legati alla sua gravidanza dovrà riposare. Nel frattempo Salvatore avrà un appuntamento col direttore di banca per un finanziamento relativo all'acquisto della Caffetteria. Per Marcello e Salvatore sarebbe importante ottenerlo visto che l'attività rappresenta il loro sogno nel cassetto. Agnese aveva deciso di rivolgersi a Armando per tenere d'occhio Marcello, la donna nutriva moltissimi dubbi su di lui. Armando scoprirà delle cose e sarà combattuto sul da farsi.

Armando e Agnese saranno invitati di nuovo a cena dai Cattaneo. Clelia passerà davanti al Paradiso e si lascerà andare a ricordi molto belli e struggenti che le provocheranno anche un po' di nostalgia. La donna ripenserà anche all'amore mai sopito nei confronti del Cattaneo. Adelaide vuole passare del tempo con Umberto e vuole convincerlo a recarsi con lei in Liguria. La donna tiene molto a questa cosa e farà del tutto per convincere l'uomo a seguirla nel suo intento. La serie tv di Rai 1 nella giornata di mercoledì 11 dicembre sbroglierà diverse matasse, sono molti i rapporti in bilico e le vicende da chiarire.

Armando dovrà decidere se raccontare quello che ha scoperto agli Amato. Marta non sembra avere una gravidanza regolare, potrebbe esserci qualche problematica che non farà dormire sonni tranquilli a Vittorio. Il direttore della banca deciderà se concedere o meno il tanto agognato prestito a Salvatore.

Notizie sulla quarta stagione della serie tv

La quarta stagione della serie tv 'Il Paradiso delle Signore' è trasmessa da Rai Uno. Il primo episodio è andato in onda il 14 ottobre 2019, la stagione prevede la messa in onda di 160 episodi.

Le famiglie più importanti della serie sono i Guarnieri, gli Amato e i Cattaneo. 'Il Paradiso delle Signore' è ambientato a Milano negli anni cinquanta e sessanta. Narra le vicende di tutti coloro che girano intorno al famoso negozio di abbigliamento. Le commesse vengono chiamate le Veneri soprattutto per la loro avvenenza. La prima stagione è andata in onda nel 2015.