Dopo il grande successo della prima e della seconda stagione, arriva su Rai 1 la tanto attesa Serie TV, "I Medici 3 - Nel nome della famiglia". La prima puntata della terza serie, infatti, andrà in onda in prima serata su Rai 1 lunedì 2 dicembre, proseguendo i fatti narrati nelle prime due stagioni con gli episodi 1 e 2, rispettivamente intitolate "Sopravvivenza" e "I dieci".

La regia e il cast della serie

La terza stagione dei Medici sarà ambientata nella Firenze rinascimentale della seconda metà del 400', periodo in cui la città è sotto il potere della nota famiglia.

Il terzo ciclo di episodi è stato diretto da Christian Duguay e prodotto da Luca Bernabei e Frank Spotnitz. Il cast dei nuovi episodi sarà composto per gran parte dagli stessi interpreti presenti nelle prime due stagioni con in più qualche new entry di spessore. Rivedremo, infatti, nella serie Daniel Sharman (Lorenzo il Magnifico), Synnove Karlsen (Clarice Orsini), Alessandra Mastronardi (Lucrezia Donati), Aurora Ruffino (Bianca De Medici) e Charlie Vickers (Guglielmo De Pazzi). Le new entry della terza stagione invece saranno Neri Marcorè nel ruolo di Papa Innocenzo VIII, Francesco Montanari in quelli di Girolamo Savonarola e Stephen Hagan in quelli di Leonardo Da Vinci.

Anticipazioni prima puntata

Le anticipazioni della prima puntata ci segnalano che la narrazione riprenderà diversi mesi dopo la sanguinosa Congiura dei Pazzi con cui si concluse la seconda stagione della serie. Lorenzo, infatti, soffrirà ancora per ciò che è successo a suo fratello, meditando vendetta contro tutti quelli che hanno fatto del male alla sua famiglia. Nel frattempo, il crudele conte Riario approfitterà delle divergenze fra i Medici ed il Papa Sisto IV per fomentare una vera e propria guerra fra Firenze e Roma.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

In questo clima di instabilità politica, i Medici dovranno anche affrontare l'arrivo di un nuovo membro della loro famiglia, Giulio, un presunto figlio illegittimo di Giuliano. Intanto, a Firenze giungerà un frate domenicano che in pochissimo tempo riuscirà ad attirare su di sé le attenzioni di tantissime persone, Girolamo Savonarola.

La guerra fra Firenze e Roma si inasprirà notevolmente quando il regno di Napoli deciderà di partecipare al conflitto, appoggiando le truppe papali. Per affrontare questo nuovo problema, Lorenzo deciderà di sostituire i Priori con un nuovo Consiglio dei Dieci, composto da uomini che non dubitano di lui e che gli sono fedeli.

Nel frattempo, Clarice scoprirà di essere incinta poco prima di recarsi in campagna con gli altri bambini della famiglia. In assenza della Orsini, i Riario attaccheranno i Medici all'improvviso, spingendo Lorenzo a prendere una decisione che potrebbe metterlo in serio pericolo.