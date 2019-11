Arrivano le nuove anticipazioni di "Beautiful", la nota soap opera statunitense interpretata fra gli altri da Katherine Kelly Lang, Jacqueline Mclnnes Wood e Scott Clifton. Le trame di cui parleremo si riferiscono agli episodi che andranno in onda in Italia dal 1° al 7 dicembre, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 13.40, esclusa la domenica. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul viaggio a Catalina di Hope e Liam, sui contrattempi che impediranno alla coppia di partire insieme e sul travaglio anticipato di Hope che la porteranno a partorire prematuramente in una clinica del posto, assistita dal dottor Reese Buckingham.

Liam non partirà con Hope

Le anticipazioni di "Beautiful" ci segnalano che, poco prima di partire insieme a Hope, Liam verrà informato telefonicamente da Steffy che la loro bambina, Kelly, sta male e deve essere curata. La notizia, ovviamente, preoccuperà moltissimo lo Spencer, che deciderà di posticipare la sua partenza per correre a dare assistenza alla sua ex moglie. Hope, invece, sceglierà di non modificare il suo itinerario di viaggio, decidendo di partire da sola per Catalina, nonostante il maltempo e il contrattempo del marito.

Arrivata sull'isola, la giovane Logan si sistemerà in albergo ma improvvisamente inizierà ad avvertire le doglie. Nel frattempo, Liam sistemerà la sua situazione con Steffy e si appresterà a raggiungere Hope, senza, però, riuscire a trovare un secondo volo per Catalina a causa dei forti venti dovuti ad una tempesta in arrivo. A quel punto, il giovane avvertirà la moglie, venendo così a sapere che Hope sta per partire prematuramente da sola. Scosso da tale informazione, Liam si rivolgerà a Bill che gli prometterà di aiutarlo a raggiungere Catalina il più in fretta possibile insieme a lui.

Reese assisterà Hope nel parto

Dopo essere entrata precocemente in travaglio, Hope verrà condotta in clinica d'urgenza, finendo per essere assistita dal padre di Zoe, Reese Buckingham. Quest'ultimo, nel frattempo, viene contattato e ricattato da un suo creditore, che minaccerà di rapire Zoe se lui non gli dovesse restituire il denaro che gli deve. Poco prima di partorire, Hope riuscirà a contattare Liam e a confidargli di essere molto preoccupata per la salute della loro bambina. Poi, la Logan inizierà il parto vero e proprio, durante il quale, ad un certo punto, perderà i sensi all'improvviso per poi risvegliarsi tempo dopo senza la figlia in grembo.

A Los Angeles, Bill racconterà a Brooke e Ridge ciò che è successo a Hope, per poi fare di tutto per inviare a Liam l'elicottero della Spencer Creations per aiutarlo a raggiungere sua moglie.