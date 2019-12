Sulla rete ammiraglia Mediaset ha appena chiuso i battenti ‘La Caccia-Monteperdido‘. I fans della fiction spagnola si sono chiesti in queste settimane se potranno rivedere sul piccolo schermo la bravissima attrice Megan Montaner. Dopo il grande successo ottenuto in termini d’ascolti soprattutto in patria, l’emittente iberica Televisión Española ha confermato in anteprima assoluta la realizzazione della seconda stagione che dovrebbe andare in onda il prossimo anno in Spagna. I nuovi episodi saranno ambientati a Tramuntana, la catena montuosa delle Isole Baleari, mentre le riprese prenderanno il via a marzo 2020.

Le vicende della fiction spagnola avranno un seguito

Domenica 1 dicembre su Canale 5 è stata trasmessa l’ultima puntata della serie televisiva che ha sancito il ritorno di Megan Montaner. I fans dell’attrice spagnola, diventata famosa nel nostro Paese rivestendo il ruolo di Pepa nella soap Il Segreto, si chiedono se rivedranno la loro beniamina. Arriva una bellissima notizia per tutti coloro che hanno seguito le vicende della sergente Sara Campos. Agustín Martínez, l'autore del romanzo da cui è stato tratto il primo capitolo, tornerà ad essere lo sceneggiatore e l’autore della fiction.

Ebbene sì, le vicende che hanno appassionato il pubblico con la misteriosa sparizione di Ana e Lucia, avranno un seguito motivato dallo share ottenuto in Spagna, una media del 14% e circa 2 milioni e 100 mila spettatori per ogni appuntamento. La seconda stagione infatti è stata confermata in modo ufficiale da TVE e le riprese avranno inizio a partire da marzo 2020.

La serie tv con Megan Montaner potrebbe ritornare sul piccolo schermo italiano nel 2021

La location delle nuove puntate non sarà più il suggestivo scenario dei Pirenei, ma la Sierra de Tramuntana, nell’arcipelago delle Baleari.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Gli attori che continueranno a far parte delle trame sono ovviamente Megan Montaner (Sara Campos) e Alain Hernández (Víctor Gamero), ma al cast si aggiungeranno dei volti nuovi. Il sequel che prenderà il nome de “La Caccia - Tramontana” sarà composto da 8 episodi, suddivisi in quattro puntate. Stando ad alcune indiscrezioni, la fiction potrebbe debuttare il prossimo autunno nella penisola iberica, mentre in Italia non prima del 2021. José Manuel Lorenzo, il produttore della Serie TV, nel corso di un’intervista ha dichiarato che a sancire il successo sia stata determinante l’interpretazione dei protagonisti.