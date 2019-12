Il Paradiso delle Signore 4 si prenderà una breve pausa per le festività natalizie. I telespettatori dovranno fare a meno dei personaggi della Milano degli anni '60 per la settimana che va dal 23 al 27 dicembre. L'attesa di scoprire come si evolveranno le vite dei personaggi è parecchia, in quanto molte vicende resteranno in sospeso.

Breve pausa per il Paradiso delle Signore 4: cosa succederà al grande magazzino?

La soap di Rai 1 che ha registrato ottimi ascolti per la fascia oraria pomeridiana subirà una piccola battuta d'arresto in occasione del Natale.

I personaggi del grande magazzino andranno in vacanza dal 23 al 27 dicembre, ma cosa succederà al loro ritorno? I telespettatori lasceranno Salvatore e Marcello in procinto di firmare per l'acquisto della caffetteria. I due ragazzi, da semplici camerieri, si lanceranno nella nuova impresa: riusciranno a cambiare la loro vita?

Per Umberto sarà un Natale decisamente turbolento, perché il commendatore si troverà a dover far fronte alla difficile situazione che vedrà Adelaide e Flavia contendersi le sue attenzioni.

Come andrà a finire? Vinceranno i sentimenti o prevarrà l'interesse economico?

Un'altra storia che i telespettatori aspetteranno con ansia sarà quella che riguarda Roberta. La ragazza, fidanzata con Federico, nella prima parte della stagione de Il Paradiso delle Signore 4 ha conosciuto Marcello e con lui l'amicizia è diventata sempre più profonda. Tra la venere ed il giovane cameriere la complicità è stata sin da subito evidente e, durante la puntata che precede la pausa di Natale, Roberta cederà alla avances del Barbieri. Si tratterà di una parentesi oppure il rapporto tra la futura ingegnere e Federico potrebbe essere seriamente messo in discussione?

Vacanze di Natale per il Paradiso delle Signore 4, si dovrebbe tornare il 30 dicembre

Clelia si troverà di fronte alla difficile scelta tra Milano e Roma. La capo commessa, restando al Paradiso, rischierebbe di nuovo di cadere tra le braccia di Luciano, il suo amore mai dimenticato. Il ragioniere, però, per il momento, sembra essere deciso a difendere la serenità del suo matrimonio con Silvia. È evidente che tra la Calligars e Cattaneo i sentimenti non sono cambiati, ma cosa succederà tra i due in futuro?

Infine gli appassionati de Il Paradiso delle Signore 4 aspettano l'evolversi della vita di Riccardo. Il giovane Guarnieri, dopo aver detto dolorosamente addio a Nicoletta, il suo grande amore, ha iniziato a frequentare Ludovica, da sempre innamorata di lui. Nella vita di Riccardo, però, è entrata anche Angela, la giovane cameriera che sembra aver in qualche modo colpito la sua attenzione. Potrebbe nascere un sentimento tra il rampollo e la Barbieri? Ludovica permetterà di farsi portare via un'altra volta l'uomo che ama?

Il Paradiso delle Signore 4 dovrebbe tornare, salvo cambiamenti di palinsesto, su Rai 1 il 30 dicembre, quindi non resta che aspettare di vedere le nuove puntate.