Le vicende de Il Segreto continuano a tenere l'alta l'attenzione dei fans, grazie ai suoi numerosi colpi di scena. Le trame delle prossime puntate italiane su Canale 5, rivelano che Maria Castaneda comincerà ad aprire gli occhi su Fernando Mesia e l'infermiera Dori Vilches. In particolare, la sorella di Matias capirà che questi ultimi le stanno nascondendo qualcosa sul loro rapporto.

Il Segreto: Dori sottopone Maria a cruente cure

Le anticipazioni de Il Segreto, in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5, vedono protagonista la salute di Maria, rimasta paralizzata alla gambe in seguito all'esplosione di un ordigno durante il matrimonio di Maria Elena.

Nel dettaglio, la donna non si arrenderà di fronte ad una diagnosi infausta, fatta da un luminare venuto appositamente dalla Germania. A tal proposito, i telespettatori scopriranno che il professore era stato ingaggiato dal Mesia per non dare false speranze alla sua ex moglie.

In seguito, Fernando (Carlos Serrano) farà arrivare al suo capezzale un'infermiera di nome Dori, che sarà protagonista di diversi screzi con la paziente. La nuova arrivata, infatti, sottoporrà a cruente cure la Castaneda, tanto che quest'ultima apparirà sempre più insofferente nei suoi confronti.

La Vilches, a questo punto, minaccerà di abbandonare il suo incarico, tanto da recarsi alla stazione per salire sul primo treno disponibile per Madrid. Ma ecco arrivare il colpo di scena: Fernando convincerà Maria (Loreto Mauleon), usando i suoi abili stratagemmi, ad impedire la partenza di Dori. Per questo motivo, la sorella di Matias sarà costretta a porgerle le sue scuse all'infermiera, che alla fine riprenderà il suo posto nella tenuta de La Habana.

La Castaneda sospetta di Fernando e la Vilches

Gli spoiler de Il Segreto, andati in onda lo scorso luglio in Spagna e tra qualche settimana su Canale 5, rivelano che la terapista inizierà a sottoporre la Castaneda a terapia sempre più dolorose, tanto da sembrare perdere il controllo in una di queste sedute.

A tal proposito, Dori comincerà a dare segni di squilibrio, tanto da pronunciare parole senza senso. Una volta, ripresasi dalla crisi, chiederà alla nipote di Raimundo Ulloa (Ramon Ibarra) di non raccontare niente di quello che è successo al Mesia, tanto da alimentare i sospetti su di lei. Maria, a questo punto, comincerà a fare delle indagini personali, interrogando Fernando sulla vita della Vilches.

Durante l'incontro, l'ex marito le confesserà di aver conosciuto l'infermiera all'interno di una casa di cura, dove era ricoverato un suo vecchio amico.

Poi, farà la stessa domanda alla terapista della riabilitazione che confermerà quanto detto dal figlio di Olmo. Tuttavia, la sorella di Matias (Ivan Montes) comincerà a sospettare della buonafede di entrambi, certa del fatto che il suo ex marito le stia nascondendo qualcosa di molto importante sul passato di Dori. In attesa di saperlo, si ricorda che la soap opera è in onda da lunedì al venerdì su Canale 5.