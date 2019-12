Rosa Perrotta torna a parlare del suo rapporto con Pietro Tartaglione a distanza di qualche mese dalla nascita del loro amato Domenico, il bambino che ha cambiato le loro vite. Intervistata dal settimanale 'Chi' l'ex volto di Uomini e donne si è lasciata andare a delle confessioni del tutto inaspettata, svelando che ad oggi il suo rapporto con Pietro non è più come quello di una volta e che c'è stato un netto calo del desiderio.

La confessione di Rosa Perrotta su Pietro: 'Tra noi c'è un calo del desiderio'

Nel dettaglio, intervistata dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, la bella Rosa ha svelato che ad oggi si sente un po' come una "suora" e che Pietro non l'ha sfiorata per mesi in seguito alla nascita del loro bambino.

L'ex tronista ha aggiunto che anche una semplice carezza da parte di Tartaglione la faceva andare in bestia e la portava a cambiare atteggiamento.

"Ancora oggi non è più come prima", ha aggiunto la Perrotta nel corso dell'intervista concessa a "Chi" rivelando che c'è stato un calo del desiderio in una maniera che lei stessa ha definito 'allucinante'. Per il momento, però, Rosa non intende prendere questa situazione come se fosse una sorta di patologia ma non ha nascosto che il suo uomo ne soffre molto.

Rosa, poi, non ha nascosto che in un primo momento ha anche pensato che questo suo atteggiamento fosse dovuto ad una sorta di crisi che stava vivendo con Pietro, poi però si è resa conto che non era la verità dei fatti. La Perrotta, infatti, ha ammesso che ad oggi è come se il suo corpo appartenesse soltanto a suo figlio e quindi per questo motivo non "accetta" le attenzioni di Pietro.

Il sogno della Perrotta: 'Vorrei partecipare a Tale e Quale Show'

Delle confessioni decisamente inaspettate quelle della bella Rosa, che ormai è diventato uno dei volti di punta delle trasmissioni di Barbara D'Urso, dove ricopre il ruolo di opinionista. Proprio in queste settimane, l'ex tronista ha partecipato anche al torneo di 'Domenica Alive' con il suo Pietro e il loro piccolo Domenico. I tre si sono cimentati in una rivisitazione de 'La bella e la bestia' e sono riusciti a conquistare il gradimento del pubblico da casa che gli ha permesso di vincere a questo torneo.

Tuttavia sempre nel corso dell'intervista concessa a "Chi", la Perrotta ha parlato anche del suo futuro professionale e di quello che ad oggi sembra essere il suo sogno nel cassetto. L'ex tronista, infatti, ha ammesso che le piacerebbe moltissimo poter partecipare a Tale e Quale Show, il varietà campione di ascolti di Rai 1 condotto da Carlo Conti. La Perrotta ha dichiarato di sapere che non deluderebbe nel caso in cui Conti la arruolasse nel cast della prossima edizione in onda in autunno.