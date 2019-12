Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Paradiso delle signore, lo sceneggiato trasmesso tutti i giorni su Rai1 alle ore 15:40 circa. Gli spoiler delle puntate che andranno in onda dal 2 al 6 dicembre 2019, rivelano che Riccardo Guarnieri sarà sempre più interessato ad Angela Barbieri. Luciano Cattaneo, invece incontrerà Clelia Calligaris dopo molto tempo. Infine Salvatore Amato e Gabriella Rossi vivranno un periodo di difficoltà per quanto riguarda la loro relazione.

Il paradiso delle signore, puntate 2-6 dicembre: Angela e Marcello in contrasto

Sorprendenti novità accadranno a inizio mese nel grande magazzino di Milano.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore da lunedì 2 a venerdì 6 dicembre, rivelano che Riccardo si mostrerà sempre più incuriosito dal conoscere meglio Angela, ma la sua famiglia sarà completamente in disaccordo alla loro vicinanza. Infatti, Umberto e Adelaide faranno tutto il loro possibile per indirizzare il giovane tra le braccia di Ludovica Brancia, la quale fin da ragazzina sogna di sposarsi con l’erede dei Guarnieri. Intanto Marta e Vittorio ritorneranno da Parigi: qui vengono a conoscenza della morte del marito di Clelia.

Quest’ultima non saprà se ricongiungersi allo staff del grande magazzino oppure allontanarsi, per questo motivo chiederà a Roberta di vedersi. Marcello e sua sorella, invece, avranno di nuovo alcuni problemi con il pagamento mensile dell’affitto e questo susciterà dei contrasti nel loro rapporto.

Gabriella e Salvatore entrano in crisi

Da Parigi giungerà improvvisamente il famoso insegnante e stilista di Gabriella, Vincent Defois. Riccardo e Ludovica sembreranno riavvicinarsi, mentre Angela valuterà l’ipotesi di andare ad abitare con Roberta e la sua coinquilina.

Nel frattempo Clelia avrà dei problemi con il testamento di suo marito, a quel punto deciderà di chiedere aiuto a Vittorio Conti. Gabriella riscuoterà tantissimo successo con la sua prima linea di vestiti, mentre la sua storia d'amore con Salvatore Amato vivrà momenti di profonda crisi. Quest'ultimo e il collega Marcello, dopo la vendita della caffetteria, non riusciranno a trovare un nuovo lavoro. In seguito, però, al fratello di Angela verrà in mente qualcosa che potrebbe cambiare il futuro di tutte e due.

Ludovica gelosa di Riccardo e Angela

Le trame de Il paradiso delle signore in onda la settimana prossima, rivelano che Luciano verrà a conoscenza che la Calligaris è ritornata in città, ma deciderà di non dire niente a Silvia. D'altro canto, anche Rocco sarà diviso tra Maria e Marina. Quest'ultima, dopo essere stata assunta al grande magazzino come ricamatrice, sceglierà di dedicarsi interamente al suo nuovo impiego lavorativo. Il ragionier Cattaneo e Clelia, invece, si incontrerranno dopo molto tempo.

Nello stesso momento la Brancia si accorgerà della troppa vicinanza tra il giovane Guarnieri e Angela, ragion per cui Cosimo spronerà l'amica a darsi una mossa per cercare di cambiare la situazione. Infine, Salvatore prenderà una scelta importante riguardante il suo lavoro.