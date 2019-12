Il Paradiso delle Signore 4 continua la programmazione della sua settima settimana con molte novità che sorprenderanno le vite dei protagonisti. Nella puntata di martedì 3 dicembre, Gabriella e Roberta proporranno ad Angela di trasferirsi da loro, mentre Clelia contatterà Vittorio. A casa Cattaneo, intanto, le cose sembreranno procedere per il meglio.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, martedì 3 dicembre: Roberta e Gabriella chiedono ad Angela di vivere insieme

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di martedì 3 dicembre raccontano che per Angela si prospetta una soluzione.

Gabriella e Roberta infatti, sapendo della situazione economica dell'amica, le proporranno di andare ad abitare con loro. In un primo momento la Barbieri sarà un po' titubante, ma Marcello non avrà dubbi: per lui sarebbe la cosa migliore da fare.

Intanto al Paradiso arriverà un nuovo personaggio: si tratta di Defois, il mentore di Gabriella. La Rossi sarà piacevolmente colpita dalla presenza dell'uomo che a Parigi le ha insegnato tutto ciò che sa riguardo al suo mestiere. Lo stilista sarà molto soddisfatto guardando la nuova collezione che Roberta ha creato per Il Paradiso: noterà che la sua allieva ha appreso bene i suoi insegnamenti.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 4, 3 dicembre: Defois piacevolmente colpito da Gabriella

La trama de Il Paradiso delle Signore 4 di martedì 3 dicembre rivela che Clelia avrà bisogno di alcuni documenti. La donna, infatti, si troverà a Milano per sbrigare delle faccende burocratiche dopo la morte del marito. Bacchini aveva lavorato per Il Paradiso e la ex capocommessa necessiterà proprio di alcune carte riguardanti quel periodo. I dubbi della Calligaris verranno quindi risolti da questo bisogno: la donna dovrà necessariamente contattare Vittorio e così farà il suo ingresso nella sua vecchia vita.

Nel frattempo a casa Cattaneo, ignari di tutto, Silvia e Luciano proseguiranno la loro vita in armonia. L'uomo deciderà già di acquistare il suo regalo di Natale per la moglie: si tratta di due biglietti per la prima della Scala. Il dono sicuramente renderà molto felice Silvia, ma cosa succederà quando i due scopriranno che Clelia Calligaris è di nuovo a Milano? La serenità riconquistata con tanta fatica resisterà a questo nuovo e preoccupante imprevisto? Non resta che continuare a seguire le puntate successive della soap di Rai 1.

Il Paradiso delle Signore, la soap che racconta le vicende della Milano degli anni '60, è giunta alla sua quarta stagione dopo aver registrato un notevole successo di pubblico. Con la semplicità e l'autenticità delle sue storie ha conquistato i telespettatori che tutti i pomeriggi seguono le storie del grande magazzino.