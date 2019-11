Archiviata la pausa del weekend, la soap Il Paradiso delle signore tornerà oggi 25 novembre su Rai 1 a partire dalle ore 15:40. La puntata ripartirà dall'incidente che ha coinvolto Angela e che non resterà privo di conseguenze. Riccardo, infatti, si sentirà in colpa per quanto accaduto al punto da decidere di ospitare la ragazza alla villa per qualche giorno. Sarà questo l'inizio di un sorprendente avvicinamento?

La carriera di Gabriella procederà per il meglio, grazie al successo delle sue nuove creazioni. Sarà per questo che Agnese cercherà di convincere Salvatore a compiere un passo importante con la fidanzata. Spazio anche ad Adelaide che, grazie alla complicità di Flavia e Umberto, tenterà di favorire l'avvicinamento di Riccardo e Ludovica.

Il Paradiso delle signore spoiler: il periodo d'oro di Gabriella

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore relativi all'appuntamento odierno rendono noto che nel grande magazzino arriverà la collezione disegnata da Gabriella.

Sarà questo motivo di grande soddisfazione per l'ex Venere che vedrà la sua carriera professionale finalmente sbocciare. Proprio nel giorno in cui la sua felicità sembrerà toccare l'apice, però, le arriverà una sgradita notizia relativa a Defois, il suo mentore a Parigi. Si tratterà di un imprevisto davvero spiacevole che in futuro non resterà privo di conseguenze. Nel frattempo, Agnese tenterà di convincere Salvatore a dare una svolta al suo rapporto con Gabriella.

Ora che quest'ultima è avviata verso la strada del successo, per lui potrebbe essere arrivato il momento di compiere un grande passo nella loro relazione. La proposta di matrimonio, a questo punto, potrebbe essere davvero molto vicina.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, 25 novembre: Riccardo ospita Angela

Proseguendo con i succosi spoiler relativi alla puntata de Il Paradiso delle signore del 25 novembre, Adelaide continuerà a tramare alle spalle di Riccardo per favorire il suo avvicinamento a Ludovica, nonostante la consapevolezza dei sentimenti di lui per Nicoletta.

La contessa, che potrà contare sull'appoggio di Umberto e Flavia, organizzerà un incontro tra il nipote e la sua aspirante fidanzata al Circolo ma non farà i conti con un nuovo imprevisto. Qui ci sarà anche Angela che, ancora molto provata dopo l'incidente causato dallo stesso Guarnieri, resterà vittima di un vero e proprio crollo fisico. Sentendosi in colpa per l'accaduto, Riccardo sarà il primo a soccorrere la ragazza e a decidere di portarla alla villa per le cure del caso.

Qui, successivamente, verrà raggiunta anche da Marcello, preoccupato per le sue condizioni di salute.