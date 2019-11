Il paradiso delle signore, la soap opera che va in onda dal 2015, sta continuando ad avere parecchio successo su Rai 1. Le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 25 a venerdì 29 novembre 2019 svelano che Marcello si recherà da Umberto Guarnieri per chiedere il risarcimento dell’incidente di sua sorella. Adelaide e il cognato cercheranno di fare riavvicinare Riccardo e Ludovica. Infine, Rocco ricorderà un momento spiacevole della sua infanzia.

Il paradiso delle signore: Angela viene ospitata dai Guarnieri

Gli spoiler de Il paradiso delle signore riguardanti le prossime puntate in onda a partire dal 25 al 29 novembre, rivelano che la vita di Gabriella Rossi continuerà ad andare a gonfie vele sia nel lavoro che nella sua storia d'amore con Salvatore. Intanto dopo l'incidente, Angela Barbieri cercherà di ritornare alla quotidianità, ma il suo stato di salute non reggerà lo sforzo: qui entrerà in azione Riccardo che deciderà di aiutarla.

Infatti, la ragazza verrà ospitata nella villa dei Guarnieri dove approfondirà la conoscenza con il figlio di Umberto. Salvatore e Marcello verranno a sapere che la caffetteria a breve sarà venduta, ciò porterà i due a rimanere senza un lavoro. Tutto questo avverrà proprio nel momento in cui giovane Amato aveva prefissato di dare un cambio radicale alla sua vita.

Angela va via dalla villa

Vittorio, invece, sorprenderà completamente Marta con una sorpresa bellissima.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Nel frattempo Adelaide e Umberto faranno tutto il loro possibile per fare unire Ludovica e Riccardo, ma quest'ultimo sarà solamente interessato ad approfondire meglio la conoscenza con Angela. D'altro canto, anche Salvatore farà di tutto per non far sapere ai suoi familiari della vendita della caffetteria, tuttavia Agnese scoprirà ugualmente la novità. Angela non gradirà l'atteggiamento del Guarnieri, ragion per cui infastidita lascerà immediatamente la villa.

Durante la partenza si Vittorio sarà Riccardo a occuparsi del grande magazzino, ma la vicinanza con Luciano Cattaneo non andrà nei migliori dei modi. Intanto Gabriella scoprirà che il suo fidanzato rischia il posto di lavoro: la donna non prenderà bene la vicenda.

Marcello chiede il risarcimento a Umberto

Le trame delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore (in programma dal 25 al 29 novembre) annunciano che la Barbieri e suo fratello si ritroveranno nuovamente in difficoltà, in quanto non sapranno come procurarsi i soldi dell’affitto mensile.

Rocco, invece, rivivrà un periodo molto doloroso del suo passato proprio quando riceverà il suo primo stipendio da magazziniere: a quel punto, Armando sarà pronto a dargli moralmente il suo conforto. Nel frattempo Marcello andrà da Umberto per chiedergli un risarcimento per l’incidente di Angela. Per finire, ora che il matrimonio tra Silvia e Luciano sembrava aver oltrepassato completamente la crisi, ecco che a Milano ritornerà Clelia Calligaris.