Il Paradiso delle Signore 4 è giunta al termine della settimana che precede la pausa natalizia. La soap, infatti, non andrà in onda durante la settimana del Natale per poi riprendere, salvo cambiamenti, il 30 dicembre. Nella puntata di venerdì 20 dicembre, i personaggi saranno alle prese con i preparativi e le partenze per trascorrere il Natale. I Cattaneo saranno prossimi a raggiungere Nicoletta e la sua famiglia, mentre Umberto dovrà tenere testa a Flavia e Adelaide. Marcello e Salvatore firmeranno per la caffetteria e Roberta si lascerà andare con Barbieri.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, venerdì 20 dicembre: i Cattaneo in partenza per Bari

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di venerdì 20 dicembre raccontano che a casa Cattaneo ferveranno i preparativi per la partenza. Silvia si darà da fare affinché tutto sia pronto per il viaggio per Bari in compagnia di suo marito. Per le feste di Natale, la signora Cattaneo e Luciano si recheranno nella città pugliese per poter riabbracciare Nicoletta e la piccola Margherita e trascorrere le festività in famiglia.

Nel frattempo, Umberto Guarnieri si troverà alle prese con un equivoco: sia Flavia che Adelaide, infatti, penseranno di trascorrere il Natale da sole con il commendatore. Entrambe le donne saranno entusiaste in vista della giornata che passeranno nella villa di Rapallo, ma come farà Umberto ad uscire da questa situazione e non scontentare nessuna delle due?

Trama Il Paradiso delle Signore 4, 20 dicembre: Clelia prende la sua decisione

La trama de Il Paradiso delle Signore 4 del 20 dicembre rivela che, nella puntata di venerdì, Marcello e Salvatore saranno a un passo dall'acquistare il bar.

Arriverà infatti il giorno della firma tanto attesa per diventare proprietari della caffetteria. I due ragazzi saranno entusiasti di lanciarsi in questa avventura e ricominciare una nuova vita.

Nel frattempo, Clelia prenderà una decisione in merito al suo futuro e a quello del piccolo Carletto. Cosa deciderà di fare la Calligaris? Tornerà a Roma o resterà a Milano riprendendo in mano la sua vecchia vita e rischiando di mettere nuovamente a repentaglio il matrimonio del suo amato Luciano Cattaneo?

Per Roberta e Marcello arriverà il momento della verità: dopo diverse occasioni di allontanamenti e avvicinamenti, la Venere cederà al fascino di Barbieri. Roberta, infatti, si lascerà andare con il suo amico. Si tratterà di una nuova storia d'amore o la ragazza si pentirà subito dopo? Aver dato spazio ad una nuova relazione potrebbe seriamente mettere in discussione il fidanzamento tra Roberta e Federico, il giovane Cattaneo che al momento si trova al servizio militare. Marcello, vista la sua caparbietà, non si arrenderà molto facilmente.