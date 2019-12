La soap opera Il Paradiso delle Signore sta tenendo alta l'attenzione dei telespettatori italiani. La trama della puntata del 2 gennaio su Rai 1, annuncia sorprendenti novità. In particolare, Adelaide di Sant'Erasmo organizzerà un piano per dividere Angela Barbieri da suo nipote Riccardo Guarnieri. Roberta, invece, apparirà molto turbata dopo il bacio dato a Marcello.

Il Paradiso delle Signore, puntata 2 gennaio: Angela e Riccardo sempre più vicini

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, relative alla nuova puntata in programma giovedì 2 gennaio 2020 su Rai 1, annunciamo importanti avvenimenti per gli affezionati dello sceneggiato.

Nel dettaglio, Riccardo sarà intenzionato a continuare la conoscenza con Angela, nonostante la disapprovazione di Ludovica e di Adelaide. Tuttavia, il figlio di Umberto deciderà di fare di tutto per aiutare la Barbieri, mentre la Brancia di Montalto fingerà di non essere gelosa per non allontanare da sé il Guarnieri. Peccato, che la realtà sia un'altra. La figlia di Flavia, infatti, non sopporterà le attenzioni che il fratello di Marta ha nei confronti della cameriera del circolo. Per questo motivo, la giovane deciderà di aprire il suo cuore con la Contessa di Sant'Erasmo.

Ed ecco che la cognata di Umberto deciderà di prendere la situazione di petto, tanto da recarsi al circolo per un confronto diretto con Angela.

Adelaide minaccia la Barbieri, Roberta in lacrime

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore del 2 gennaio, Adelaide farà in modo che suo nipote non si immischi in una storia sbagliata, come era successo con Nicoletta Cattaneo, nel frattempo trasferitasi a Bari per seguire il sogno di Cesare. La Contessa di Sant'Erasmo, a questo punto, ordinerà alla Barbieri di allontanarsi immediatamente da Riccardo, se non vuole perdere l'occupazione al circolo.

Intanto Clelia soccorrerà Roberta in lacrime. La Pellegrino, infatti, sarà divorata dai sensi di colpa per aver baciato Marcello nonostante sia fidanzata con Federico. Per questo motivo, la 'Venere' si rifugerà nel prestigioso grande magazzino, dove tenterà di distrarsi leggendo un libro di chimica.

La storia d'amore tra Gabriella e Salvatore, invece, procederà a vele spiegate. Il giovane Amato, infatti, troverà il coraggio di chiedere la mano della fidanzata in occasione della festa di San Silvestro. Per questo motivo, il figlio di Agnese spererà che le divergenze siano finalmente superate. Ma ecco che Cosimo comincerà a fare dei commenti sgradevoli sull'anello regalato dal rivale alla Rossi. Di conseguenza, la stilista metterà il Bergamini al suo posto, tanto da allontanarlo per sempre dalla sua vita.