Le anticipazioni iberiche delle puntate de Il Segreto, che andranno in onda durante la settimana di Natale, riserveranno agli aficionados della soap delle sorprese succulenti in merito alle sorti di Donna Francisca. La Montenegro, infatti, verrà colta da uno strano timore: avrà paura di addormentarsi e di non riuscire a svegliarsi più.

Il segreto, spoiler spagnoli: Francisca e la paura di non risvegliarsi più

Delle succose novità sulle sorti di Francisca caratterizzeranno la messa in onda de Il Segreto in terra spagnola, nella settimana dal 23 al 27 dicembre.

Una conversazione con la Montenegro spiazzerà Antoñita. Quest'ultima troverà la dark lady abbastanza stizzita e questa rabbia, in realtà, nasconderà un paura veramente profonda. Infatti la dark lady confesserà alla serva un timore che la travolge: quello di addormentarsi e di non riuscire più a svegliarsi. Non sarà una paura passeggera, al punto tale che la Montenegro chiederà ad Antoñita che un dottore possa recarsi da lei per visitarla.

Nessuno sarà a conoscenza del brutto momento che sta trascorrendo la dark lady, per questo motivo Antoñita dovrà andare in cerca di suggerimenti e aiuto con molta "cautela".

Si confronterà con Dolores, a cui racconterà i sintomi che sta sentendo Donna Francisca, facendo finta che sia lei stessa in prima persona a provarli. Viste le avvisaglie non del tutto buone raccontatele, Dolores consiglierà alla serva di rivolgersi a un bravo medico.

Antoñita troverà Francisca in stato d'incoscienza

La paura di morire di Donna Francisca, e il fatto che nessuno sia a conoscenza di questa cosa, diventerà un segreto molto pesante per Antoñita che, nonostante il colloquio con Dolores, ancora non saprà cosa fare. Per questo motivo deciderà di recarsi da Don Filiberto per confessarsi. Anche in questa occasione il parroco le dirà che sarebbe opportuno rivolgersi a un medico, soprattutto nel caso in cui le condizioni del paziente dovessero peggiorare ancor di più. Antoñita non reggerà a lungo in confessionale, per questo motivo, improvvisamente, deciderà di scappare.

Tale confessione desterà qualche dubbio su Don Filiberto, che successivamente deciderà di far visita ad Antoñita per parlare di ciò che è successo durante il sacramento della penitenza. La serva, per ovvi motivi, negherà di essere stata lei la persona presente poc'anzi nel confessionale, ma il parroco, nonostante i ripetuti tentativi di negazione, la riconoscerà. Antoñita, astutamente, cercherà di placcare le acque inventandosi una bugia, per fare in modo che Don Filiberto la smetta di metterla sotto pressione.

Per quanto riguarda Donna Francisca, le sue condizioni peggioreranno improvvisamente. Antoñita, infatti, la troverà riversa a terra in stato d'incoscienza. Per questo motivo la serva si rivolgerà a Thomas in cerca d'aiuto. Il ragazzo, incredulo, non capirà cosa stia succedendo.