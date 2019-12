Venerdì 20 dicembre andrà in onda l'ultima puntata de Il Paradiso delle signore prima della pausa natalizia. Le anticipazioni dell'episodio in questione rivelano che molte saranno le situazioni che rimarranno in sospeso. La prima riguarderà, sicuramente, Marcello e Salvatore. I due ragazzi, dopo infinite peripezie, riusciranno a racimolare i soldi per poter acquistare la caffetteria.

Tutti i documenti saranno pronti e i due si prepareranno per firmare finalmente l'accordo che potrebbe cambiare le loro vite.

Silvia e Luciano, invece, nonostante la presenza di Clelia abbia scombussolato le cose tra i due, continueranno a coltivare il loro sentimento. Per stare vicino a Nicoletta e alla piccola Margherita, i due sceglieranno di trascorrere le feste a Bari.

Spoiler puntata 20 dicembre: pronti i documenti per l'acquisto della caffetteria

La puntata de Il Paradiso delle signore, che andrà in onda venerdì 20 dicembre alle 15.40 su RAI 1, sarà animata da molte novità. In procinto delle festività natalizie Silvia e Luciano decideranno di trascorrere dei giorni a Bari.

La famiglia Cattaneo, dunque, si ricongiungerà e Silvia sarà molto felice di riabbracciare la piccola Margherita e sua figlia Nicoletta. Federico, invece, non riuscirà a raggiungere la famiglia in quanto impegnato nel servizio militare. A Milano, nel frattempo, si verificheranno molti avvenimenti interessanti.

Salvatore e Marcello, ad esempio, stanno per stravolgere completamente le loro vite. I due ragazzi, grazie anche all'aiuto economico di Riccardo, sono riusciti a recuperare i soldi necessari allo scopo di rilevare la caffetteria. Nel corso della puntata di venerdì 20 dicembre, vedremo che, finalmente, il loro sogno starà per concretizzarsi. I documenti che sanciranno l'accordo saranno pronti e i due si accingeranno a firmarli.

Umberto, Adelaide e Flavia vittime di uno spiacevole equivoco al Paradiso delle signore

Il Natale sarà, ormai, alle porte e in tutto Il Paradiso delle signore si respirerà aria di festa.

Uno spiacevole quanto buffo equivoco, però, genererà un po' di sgomento in casa Guarnieri. Flavia e Adelaide, infatti, crederanno di trascorrere le festività natalizie insieme all'imprenditore nella villa in Liguria in totale intimità. Purtroppo, però, si troveranno a fare i conti con uno spiacevole malinteso che porterà i tre protagonisti a passare il Natale in reciproca compagnia.

La soap opera Il Paradiso delle signore non andrà in onda durante la settimana di Natale che va dal 23 al 27 dicembre. L'appuntamento, per il momento e salvo eventuali variazioni di palinsesto, è dunque previsto per lunedì 30 dicembre.