Dopo i dubbi e le perplessità, Ida pare essersi buttata il passato alle spalle. Se da un lato la donna ha accettato l'anello di fidanzamento regalatole da Riccardo, dall'altro ha voluto fare una dedica social al suo uomo, affermando si essere pronta ad amare, senza altri ripensamenti. Anche se la coppia non è stata presente all'ultima registrazione del trono over di Uomini e donne, attraverso i rispettivi profili Instagram, la Platano e il Guarnieri hanno tenuto i fan informati su come procede la loro relazione, che pare aver trovato un punto di svolta in positivo.

Ida sorridente ed innamorata

'Ci sono solo due giorni all'anno in cui non puoi fare niente', ha scritto Ida sul suo profilo Instagram a corredo di uno scatto in cui compare felice e sorridente, come non accadeva da tempo, mentre è tra le braccia di Riccardo. 'Uno si chiama ieri, l'altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e principalmente vivere', ha infine concluso la dama che ha voluto sottolineare così la sua predisposizione a lasciarsi andare.

La coppia pare aver trovato il giusto equilibrio, almeno questo è ciò che appare dalle Stories e dalle foto che decidono di condividere con i fan.

Non sappiamo se i due torneranno a Uomini e Donne, ma ciò che ci si aspetta adesso è che da Ida e Riccardo arrivino solo ottime notizie. Tra l'altro pare che il Guarnieri stia passando molto tempo nella città della Platano, segno che probabilmente sta prendendo in considerazione l'idea di trasferirsi in maniera definitiva, cosa che la sua donna le ha richiesto spesso durante la loro relazione.

Le critiche per la Story sull'anello di fidanzamento

Sembrano lontane le liti e le discussioni che hanno caratterizzato la presenza di Riccardo e Ida al trono over: dopo il bacio passionale che i due si sono scambiati a favore di telecamere, adesso è il momento di costruire mattone dopo mattone il futuro a due. Riccardo è volato a Brescia per stare con la donna che dice di amare senza riserve, festeggiando con lei anche il compleanno del figlio.

Ma non è tutto, Ida ha finalmente accettato di indossare l'anello, con tanto di registrazione video del momento poi pubblicata su Instagram.

Proprio questa condivisione ha scatenato la critica di qualche fan, alla quale Riccardo si è sentito di replicare, in difesa della sua scelta. 'Perché non condividere questo momento bellissimo?', ha detto Guarnieri, che ha voluto precisare come chi li segue sappia tutto della loro storia. E visto che molto spesso i follower hanno dovuto assistere a momenti tristi, ora che regna l'amore, alla coppia è sembrato giusto rendere tutti partecipi.