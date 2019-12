Cosa succederà nelle prossime puntate del Segreto? Le anticipazioni svelano che a Puente Viejo ci sarà il ritorno inaspettato di Alfonso ed Emilia. I Castaneda si troveranno di fronte all'ennesimo cambio di personalità di Fernando che, dopo aver finto di aiutare Maria nel difficile percorso del recupero della mobilità alle gambe, penserà bene di distruggere il paesino.

Prima di compiere l'efferato gesto, Fernando rapirà Camelia, la figlia di Matias e Marcela, oltre ad Esperanza e Beltran. A salvare la bimba sarà il sacrificio del signor Del Molino, che pagherà con la sua vita la liberazione della nipote.

Il Mesia, approfittando del trambusto, riuscirà a scappare e a far perdere le sue tracce insieme ai bimbi.

Il Segreto anticipazioni: Emilia ed Alfonso pronti alla vendetta

Come si evince dalle anticipazioni ufficiali di Antena 3 e Vemos Tv, Severo apprenderà quanto successo al padre di Marcela e alla successiva fuga di Fernando. Alla sala municipale verrà subito organizzata la veglia funebre per il coraggioso Paco del Molino. Matias, furibondo, vorrà andare a cercare Fernando per dargli una lezione, ma Raimundo riuscirà a farlo ragionare.

Proprio in quel momento, a Puente Viejo arriveranno dopo tanto tempo Emilia ed Alfonso.

I coniugi Castaneda diranno a Matias di essere giunti al paesino dopo essere stati allertati da Raimundo. Preoccupati per la sorte di Maria, Esperanza e Beltran, racconteranno di aver preso la decisione di tornare a Puente Viejo per porre fine alla vita di Fernando. In fondo, loro non hanno nulla da perdere, al contrario di Maria che, invece, è una madre single con la responsabilità di due figli.

Francisca si allea con Maria e i Castaneda

Le anticipazioni del Segreto raccontano che Maria riceverà con gioia la visita dei suoi genitori. Tuttavia, spiegherà loro che sarà proprio lei ad occuparsi della vendetta ai danni di Fernando. In quel momento, Francisca stupirà i presenti, proponendo ad Alfonso ed Emilia di unire le forze per trovare i bambini.

Mauricio invece si rivolgerà a Garcia Morales, certo che il sottosegretario stia in realtà proteggendo Fernando. Garcia farà ammenda e, resosi conto di aver sbagliato, volterà le spalle al Mesia schierandosi dalla parte dei Castaneda e della Montenegro.

Nel mezzo di un paesino fantasma, Emilia e Alfonso si muoveranno con cautela, preoccupati dal fatto di essere visti e denunciati alle autorità. Francisca, nel frattempo, ordinerà a Mauricio di raddoppiare gli sforzi per trovare Esperanza e Beltran. Finalmente, Garcia Morales riuscirà ad individuare Fernando in un luogo abbandonato poco distante dal paesino. Il Mesia non sarà in sé e, con tono minaccioso, dirà di essere pronto a portare avanti la sua vendetta...