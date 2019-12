Le anticipazioni americane di Beautiful, della puntata andata in onda il 26 dicembre, portano a galla nuove indiscrezioni in merito alle "cattive" intenzioni di Thomas nei confronti di Hope che, per riconquistarla, sta facendo di tutto per dimostrare a quest'ultima che è cambiato. Brooke si confronta con Steffy e Liam: teme che la vicinanza del giovane alla figlia possa essere pericolosa. Steffy, invece, spera che suo fratello possa dimostrare, attraverso Zoe, le sue buone intenzioni.

Beautiful, spoiler americani: Brooke non vuole perdonare Thomas

Brooke e Steffy si confrontano, le due sono accomunate da un unico obiettivo: scoprire le reali intenzioni di Thomas. La Logan spera proprio che Zoe, con la sua influenza, riesca a smascherare ciò che passa per la testa del giovane Forrester, prima che quest'ultimo faccia nuovamente soffrire Hope. Steffy vuole riporre in suo fratello tutta la sua fiducia e spera proprio che portare a galla la verità possa riportare la giusta armonia nel loro rapporto.

Durante il confronto tra le due donne, il discorso verte anche sulla protezione che Ridge ha nei confronti del figlio. Brooke ama suo marito, ma non se la sente proprio di perdonare Thomas come lui vorrebbe, senza se e senza ma. L'intento della Logan è solo quello di proteggere sua figlia: per questo preferirebbe che il giovane Forrester si facesse aiutare da un professionista per i suoi disturbi comportamentali. Propone questa cosa anche a Steffy, ma la donna è convintissima del fatto che non può addossarsi questa decisione.

Dal canto suo Thomas prosegue con il suo progetto, ovvero quello di dimostrare ad Hope che non è più quello di prima. Fiero le mostra le bozze per la sua linea, che lei apprezza in maniera particolare, dicendogli che non potrebbe fare nulla senza di lui. Questa "complicità" non sembra piacere tanto a Zoe, anche se decide di lasciarli lavorare insieme.

La loro relazione tra baci e uscite, prosegue.

Thomas porta Douglas in ufficio

Il piano di Thomas va avanti e il ragazzo decide di portare il figlio Douglas in ufficio da Hope. Il bambino non può che essere felice di rivedere i genitori che lavorano nuovamente insieme e, nella sua ingenuità, si domanda come mai tutt'e tre non vivano sotto lo stesso tetto. I genitori cercano di rassicurare il bambino, dicendogli che, nonostante tutto, rimarranno sempre una famiglia.

Anche Wyatt s'informa, con Liam, in merito al piano attuato nei confronti di Thomas. Ovviamente si dichiara sorpreso anche sul fatto che Hope abbia deciso di lavorare nuovamente con il giovane Forrester, mentre la frequentazione tra quest'ultimo e Zoe gli fa sorgere qualche dubbio: pensa che la ragazza possa provare dei sentimenti che potrebbero "manomettere" il suo giudizio.

Wyatt non sarà l'unico ad avere un confronto con Liam: infatti anche Brooke vorrà sapere perché non l'ha informata del suo piano. La Logan è convinta del fatto che il riavvicinamento di Thomas possa essere nocivo per la figlia, ma non solo: pensa che stia anche architettando qualcosa per intromettersi nel suo matrimonio con Ridge. Liam cerca di rassicurarla, dicendole che Zoe potrebbe portare a galla la verità su Thomas.