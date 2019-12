Nuovo appuntamento dedicato alle notizie su Il Segreto, la telenovela che narra le vicende di un piccolo borgo iberico. Le anticipazioni della puntata del 10 dicembre dalle ore 16:10 su Canale 5, svela che Raimundo Ulloa e Irene Campuzano uniranno le forze contro un nemico comune. Il locandiere e la giornalista, infatti, crederanno che dietro la morte di Adela e l'attentato ai danni di Francisca, si nasconda la mano di Fernando Mesia.

Il Segreto, puntata 10 dicembre: i sospetti di Raimundo

Raimundo e Irene saranno al centro dei nuovi appuntamenti dello sceneggiato di Aurora Guerra.

Gli spoiler de Il Segreto, riguardanti la puntata di martedì 10 dicembre 2019 su Canale 5, si soffermano sulle conseguenze dell'agguato ai danni di Francisca (Maria Bouzas). Nel dettaglio, il vecchio locandiere comincerà a fare delle indagini per scoprire chi ha tentato alla vita di sua moglie dopo aver interrogato Mauricio (Mario Zorrilla), nel frattempo risvegliatosi dal coma. In questo frangente, Godoy rivelerà di non aver visto la persona che ha sparato alla Montenegro. Di conseguenza, l'Ulloa deciderà di chiedere aiuto alla Campuzano.

L'Ulloa e Irene decisi a smascherare Fernando

I sospetti del nonno di Matias Castaneda (Ivan Montes) ricadranno subito su Fernando (Carlos Serrano), il quale potrebbe aver utilizzato questa situazione per eliminare la sua antica nemica ed avere la strada spianata a conquistare Maria. Peccato che il diabolico figlio del defunto Olmo Mesia non sospetti minimamente di essere diventato il principale indiziato dall'Ulloa. Per questo motivo, Raimundo (Ramon Ibarra) si recherà a casa del Santacruz, dove chiederà ad Irene di aiutarlo a smascherare Fernando.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Serie TV Anticipazioni Tv

Infine, il vecchio locandiere e la Campuzano uniranno le forze per limitare i danni della faida, sorta tra Carmelo (Raul Pena), Severo (Chico Garcia) e Francisca.

Antolina gelosa di Elsa

La trama de Il Segreto in onda domani 10 dicembre sul canale del Biscione, rivela che Maria Castaneda (Loreto Mauleon) sarà sempre più isolata nella tenuta de La Habana, tanto da rischiare delle serie conseguenze, visto l'ossessione che il Mesia nutre ancora nei suoi confronti. Intanto Antolina Ramos (Maria Lima) dimostrerà di una cocente gelosia, quando scoprirà che Marcela, Matias e Consuelo hanno organizzato una festa in onore di Elsa (Alejandra Meco), uscita da poco dall'ospedale dopo essere stata operata al cuore.

Infine, il rapporto tra Prudencio e Lola sarà messo a dura prova dalle bugie di quest'ultima. La Mendana, infatti, continuerà ad inventare delle scuse per servire la Montenegro. Un comportamento, che comincerà a destare i sospetti dell'Ortega.