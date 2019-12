Prosegue lo spazio dedicato alle novità su Il Segreto, la telenovela iberica che da molti anni intrattiene i telespettatori di Mediaset. Gli spoiler della puntata, in programma il 31 dicembre su Canale 5, rivelano che Matias Castaneda farà un annuncio sconvolgente ai famigliari. Nel dettaglio, il locandiere svelerà ad Elsa Laguna, Marcela e Consuelo che Antolina Ramos è caduta nel burrone dopo essersi scontrata con Isaac. Francisca, invece, tornerà a Puente Viejo dopo aver incontrato Esteban Fraile a Belmonte.

Il Segreto puntata 31 dicembre: Antolina è morta, Matias lo dice ad Elsa

Le anticipazioni de Il Segreto, incentrate sulla puntata in onda martedì 31 dicembre 2019 su Canale 5, si soffermano sulle conseguenze della morte di Antolina, uno dei personaggi più discussi di questa undicesima stagione dello sceneggio.

Nel dettaglio, Elsa (Alejandra Meco) apprenderà che la sua rivale è deceduta. Matias (Ivan Montes), infatti, rivelerà a Consuelo, Marcela e la Laguna che la Ramos è morta dopo essere caduta in un profondo burrone durante uno scontro con Isaac in cima ad un precipizio.

Una rivelazione, che sconvolgerà la figlia di Amancio, che chiederà con insistenza di incontrare il Guerrero per sincerarsi delle sue condizioni di salute.

In questo frangente, il Castaneda informerà la donna che il falegname ha soltanto alcune ecchimosi sul volto, mentre lui una vistosa ferita alla testa. Nonostante la morte di Antolina (Maria Lima), le condizioni di Elsa cominceranno nuovamente a precipitare, tanto da accusare dei malesseri. Nel frattempo, Fernando Mesia (Carlos Serrano) si alleerà con il sindaco di Belmonte per vendicare la morte di Maria Elena.

Francisca torna a Puente Viejo dopo l'incontro con Fraile

La trama de Il Segreto in programma il 31 dicembre sul Canale del Biscione, rivela che Matias, Marcela e Dolores organizzeranno i funerali della Ramos, mentre invece le guardie civili cominceranno a fare delle indagini per scoprire le reali cause del suo decesso.

Nel frattempo, Francisca (Maria Bouzas) tornerà a Puente Viejo dopo essere stata a Belmonte a trovare Esteban, il presunto mandate dei delitti di Adela e Maria Elena. A tal proposito, la Montenegro crederà che Fraile sia estraneo ai due crimini, tanto da voler scoprire ad ogni costo il vero colpevole. Infine, Carmelo (Raul Pena) mediterà un piano per proteggere Severo (Chico Garcia) e sua figlia, temendo le ripercussioni della matrona. Come evolverà la vicenda? In attesa di saperlo, si ricorda che l'appuntamento sarà visibile in tv e in diretta streaming sulla piattaforma "Mediaset Play", mentre lo sceneggiato di Aurora Guerra non andrà in onda mercoledì 1° gennaio 2020, in occasione di Capodanno.