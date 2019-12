Manca circa una settimana all'annuncio dei "Big" del prossimo Festival di Sanremo: il 6 gennaio, durante la puntata speciale de "I soliti ignoti", Amadeus ufficializzerà i 20 artisti che saliranno sul palco dell'Ariston a febbraio. Il numero di "Chi" che uscirà domani, 31 dicembre, anticipa quella che dovrebbe essere la lista ufficiosa dei cantanti in gara nella kermesse di Rai 1: tra questi molti ex di Amici e veterani come Morgan, Irene Grandi e Piero Pelù.

La lista ufficiosa dei 'Big' di Sanremo 2020

A poco più di un mese dall'inizio della 70esima edizione del Festival di Sanremo (dal 4 all'8 febbraio 2020), non sono ancora stati resi noti i nomi dei 20 artisti che si sfideranno all'Ariston per provare a prendere il posto di Mahmood, trionfatore dello scorso anno con "Soldi".

Martedì 31 dicembre, però, in tutte le edicole uscirà un numero di "Chi" che contiene l'elenco completo dei cantanti che Amadeus avrebbe scelto per la kermesse che condurrà per la prima volta; usiamo il condizionale, perché l'ufficialità sarà data dal presentatore soltanto il prossimo 6 gennaio nel corso dello speciale "I soliti ignoti" dedicato all'assegnazione dei premi della Lotteria Italia.

Stando a quello che si legge sulle pagine della rivista di Gossip diretta da Alfonso Signorini, a calcare il palco di Sanremo tra un mese, saranno: Marco Masini, Irene Grandi, Piero Pelù, Paolo Iannacci, Levante, Diodato, Michele Zarrillo, Raphael Gualazzi, Francesco Gabbani e Morgan in coppia con Budo.

A questi "veterani" della musica italiana, dovrebbero aggiungersi gli idoli dei giovanissimi: Riki (nome d'arte di Riccardo Marcuzzo), Giordana Angi, Elodie Di Patrizi, Rancore, Junior Cally, Enrico Nigiotti, Elettra Lamborghini, il gruppo indie rock de I Pinguini Tattici Nucleari e uno tra Samuele Bersani, Stash e i The Kolors.

Diletta Leotta sarebbe confermata nel ruolo di valletta

Le altre indiscrezioni che riporta il settimanale "Chi" sul Festival di Sanremo, riguardano il cast che Amadeus sta mettendo su per tutte e cinque le serate in programma.

Come già preannunciato dal conduttore, ad affiancarlo sul palco saranno due donne diverse ogni sera: secondo recenti gossip, una di queste sarebbe quasi certamente la presentatrice sportiva Diletta Leotta.

Anche la presenza di Tiziano Ferro all'Ariston è confermata dagli addetti ai lavori: non si sa, però, se il cantante sarà ospite musicale ogni sera, da martedì alla finale di sabato 8 febbraio, oppure se co-condurrà la kermesse. Incerto è anche il ruolo che ricoprirà Fiorello nella manifestazione alla quale parteciperà con certezza.

Pare, infine, che l'ospite che dovrebbe esibirsi nel corso della puntata di debutto del 4 febbraio sia l'apprezzato rapper Salmo.