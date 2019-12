Scopriamo cosa ci rivelano le anticipazioni della nota soap opera iberica Il Segreto a proposito delle puntate che saranno trasmesse dal 30 dicembre al 3 gennaio. Le puntata vengono trasmesse su Canale 5 [VIDEO] dalle ore 16:17 alle 17:52 circa. La soap non sarà trasmessa né lunedì 30 dicembre né mercoledì 1 gennaio 2020, a causa dei festeggiamenti per l'inizio dell'anno nuovo. Isaac avrà un incontro con Antolina, richiesto espressamente dalla donna. Purtroppo il confronto tra i due non sarà pacifico e le conseguenze saranno nefaste.

Francisca e Mauricio non si rassegneranno alle due morti che hanno sconvolto le loro vite e quelle degli abitanti di Puente Viejo, ovvero le dipartite di Adela e Maria Elena.

Isaac e Antolina si incontrano: la Ramos non vuole rinunciare al suo ex marito

Nelle puntate della soap opera Il Segreto che andranno in onda da lunedì 30 dicembre a venerdì 3 gennaio avremo la possibilità di vedere cosa accade a Isaac e ad Antolina. La donna chiederà al Guerriero un appuntamento in un luogo appartato. Isaac non si fidera della perfida biondina e decider per questo di farsi accompagnare da Matias; quest'ultimo rimarrà nascosto, attento a non farsi vedere da Antolina.

Tra quest'ultima ed Isaac ci sarà un alterco abbastanza animato che porterà la biondina a minacciare il suo ex marito con un'arma. Arriverà Matias che, uscito dal suo nascondiglio, difende l'amico. [VIDEO] In seguito ad una colluttazione Antolina, nonostante l'aiuto di Isaac, che cercherà di salvarle la vita, la Ramos cadrà e perirà sul colpo. Matias rivelera a tutto Puente Viejo quello che è accaduto ad Antolina. A presenziare al funerale della donna ci saranno Matias, Dolores, Isaac e Marcela. Al centro dei pensiero del Guerriero ci sarà Elsa, la salute della donna non sembrerà migliorare e l'uomo sarà seriamente preoccupato. L'uomo deciderà di interpellare il dottor Zabalaeta per avere un responso sulle condizioni della donna; quest'ultimo suggerirà alla Laguna di fare ulteriori esami al fine di capire cosa la affligga.

Le morti di Adela e Maria Elena non convincono Francisca e Mauricio

Nelle puntate della soap opera Il Segreto che andranno in onda da lunedì 30 gennaio a venerdì 3 gennaio sarà possibile assistere al disperato tentativo di Francisca e di Mauricio che cercheranno una risposta reale alle morti di Maria Elena e di Adela. I due non crederanno che le donne siano perite in seguito a degli incidenti, bensì in seguito alla cattiva condotta di qualcuno che ha agito per il proprio interesse. I due intraprenderanno un viaggio fino a Belmonte al fine di trovare le risposte che cercano. Il loro obiettivo sarà quello di cogliere Carmelo sul fatto, i due aspetteranno che l'uomo si tradisca e faccia una mossa falsa. Fernando saprà che Francisca e Raimundo stanno svolgendo delle indagini su Esteban Fraile, il sindaco di Belmonte, nemico di Carmelo.

Egli è proprio l'uomo di cui Fernando Mesia vuole liberarsi ed egli deciderà, quindi, di convincere Carmelo che l'uomo potrebbe essere il responsabile degli omicidi. Accadrà, così, che i due si sfideranno. Carmelo colpirà il Fraile, ma ad ammazzare quest'ultimo sarà proprio il Mesia. Nel mentre il Sergente Cifuentes troverà una lettera scritta da Esteban nella quale l'uomo si prenderà le colpe degli omicidi. Raimundo dirà alla moglie di sapere tutto sul suo piano e del suo viaggio a Belmonte. I due coniugi si diranno concordi nel dubitare di quanto scritto nella nota lasciata dal defunto.