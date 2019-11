Ci sarà la prima frattura per una nuova coppia dello sceneggiato Il Segreto, negli episodi che il pubblico vedrà su Canale 5 molto probabilmente a dicembre 2019. Si tratta di Prudencio Ortega (Josè Milan) e Lola Mendaña (Lucia Margo), che si allontaneranno a causa di Francisca Montenegro (Maria Bouzas). Il fratello di Saul non vorrà avere più nulla a che fare con la sua nuova dipendente che ha fatto breccia nel suo cuore perché scoprirà che lavora al servizio della moglie di Raimundo Ulloa solo per spiarlo.

La giovane, affranta per non aver avuto modo di chiarire con l'Ortega, verrà assunta alla pensione di Marcela Del Molino. Tuttavia il ragazzo, non riuscendo a fare a meno della Mendana, affronterà Francisca, che farà rimanere senza parole il suo ex pupillo, rivelandogli una sconcertante verità sulla sua nuova complice: in poche parole Prudencio verrà a conoscenza che Lola si è macchiata le mani di sangue.

Dolores fa aprire gli occhi al fratello di Saul, la Mendana disperata

Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda sul piccolo schermo italiano con molta probabilità il mese prossimo, dicono che Prudencio si ricrederà sul conto di Lola. Il fratello di Saul, dopo aver trascorso dei momenti di vera passione con la sua nuova dipendente, apprenderà che questa lavora per Francisca. Prima di essere smascherata la giovane fanciulla si avvicinerà molto al minore degli Ortega, che le starà accanto nel momento in cui verrà a conoscenza che il suo promesso sposo l’ha tradita con sua sorella.

Con il passare dei giorni il bottegaio verrà a sapere, tramite la pettegola Dolores, che la sua nuova fiamma frequenta spesso la villa della Montenegro. L’usuraio, spiazzato dalle parole pronunciate dalla madre di Hipolito, metterà alle strette Lola, per aver iniziato a sospettare che potrebbe essere al servizio di Francisca. La Mendana, non appena Prudencio si allontanerà da lei, farà il possibile per farsi perdonare.

La ragazza infatti durante l’accesa discussione che avrà con il suo datore di lavoro cercherà invano di dargli le dovute giustificazioni del suo comportamento.

Lola lavora per i Castaneda, Francisca spiazza Prudencio

Purtroppo Lola non riuscirà a spiegare al cognato di Julieta le ragioni per cui lavora per la moglie di Raimundo, poiché il diretto interessato si rifiuterà di ascoltarla. La Mendana, dopo avergli detto soltanto di non aver ricevuto denaro dalla darklady di Puente Viejo, si ritroverà di nuovo disoccupata.

Fortunatamente a risollevare l’umore della fanciulla ci penserà Marcela, che chiederà alla sua nuova amica di darle una mano nella sua locanda. Dopo aver avuto il timore che Prudencio potrebbe entrare in conflitto con i Castaneda a causa sua, la Mendana accetterà la proposta della Del Molino.

Successivamente la situazione sembrerà capovolgersi a favore di Lola, dato che il minore degli Ortega inizierà a sentire la sua mancanza.

Prudencio sarà sempre più pensieroso, quando Matias lo inviterà a scoprire i motivi per cui Lola si è fatta sottomettere da Francisca. Il giovane seguirà alla lettera il consiglio del fratello di Maria, presentandosi alla villa della Montenegro per chiedere alla diretta interessata delle spiegazioni riguardo alla sua collaborazione con Lola. La diabolica darklady spiazzerà il suo ex pupillo, rivelandogli che la sua ex dipendente è un’assassina.